Mercado del Val. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado la adjudicación de una concesión demanial por un período de diez años para la ocupación de parte del dominio público mediante la instalación de un cajero automático para la prestación de servicios bancarios en el Mercado del Val, justo una década después de la inauguración tras su rehabilitación.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press, la adjudicación se aprobó en la Junta de Gobierno celebrada el pasado lunes.

De esta manera, la Concejalía de Comercio, Mercados y Consumo continúa reforzando el papel de los mercados municipales como espacios comerciales modernos, dinámicos y capaces de ofrecer un servicio cada vez más completo a comerciantes y clientes La instalación del cajero adquiere una relevancia especial en un contexto en el que numerosas entidades financieras están reduciendo su red de cajeros urbanos.

Dotar al Mercado del Val de este servicio supone mejorar la accesibilidad a las operaciones bancarias cotidianas, facilitar las compras y reforzar el papel de los mercados municipales como equipamientos de proximidad que concentran cada vez más servicios útiles para la vida diaria de los vecinos.

El plazo de duración de la concesión se fija en 10 años a contar desde el día siguiente al de la formalización de la concesión entre el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria, que se espera pueda tener lugar en los próximos días.

Los pliegos incluidos en la licitación valoraba el canon que se establezca en la concesión en 208,82 euros al mes (25.056,4 euros para los diez años de concesión).

La iniciativa llega, además, en un momento en el que el Mercado del Val celebra este mes su décimo aniversario "con unos elevados niveles de ocupación gracias a los nuevos puestos de venta y gastrobares recientemente abiertos que ofrecen novedades como floristería, asador de pollos o cata de vinos", según han destacado las mismas fuentes.

Con esta adjudicación de cajero automático, se destaca que el Mercado del Val "consolida su atractivo tanto para los clientes como para los operadores comerciales quienes ya se preparan para afrontar la campaña navideña; un periodo en el que los puestos de venta, los gastrobares, el supermercado y el restaurante ubicado en la primera planta reciben gran número de visitantes y que este año, además, podrán hacer uso de este nuevo servicio".