VALLADOLID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado cuatro asuntos relacionados con la ordenación urbanística y la generación de nuevos espacios residenciales en Valladolid, entre los que se incluyen licencias de obras para la construcción de dos nuevas promociones de 80 viviendas en la nueva zona de Cuarteles y 40 en el Camino del Cabildo.

Según han informado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, también se han aprobado licencias para la modificación de complejos inmobiliarios mediante la transformación de locales comerciales y espacios destinados anteriormente a oficinas.

En primer lugar, se ha aprobado inicialmente el Estudio de Detalle del sector 'Camino del Cabildo Norte'. El expediente contempla la división del ámbito, clasificado como suelo urbano no consolidado, en dos unidades de actuación, con el objetivo de facilitar su desarrollo ante las dificultades para gestionar y ejecutar la urbanización mediante una única unidad de gestión.

La propuesta modifica la ordenación detallada de ambas unidades de actuación de acuerdo con su nueva superficie y justifica el cumplimiento de los estándares urbanísticos aplicables.

El desarrollo del ámbito podría situarse en el entorno de las 40 viviendas, además de otros usos complementarios. Esta modificación no supone un incremento de la edificabilidad ni del número de viviendas contemplado en el planeamiento vigente, sino que redistribuye los aprovechamientos ya previstos.

El acuerdo establece la suspensión de licencias en el ámbito afectado y abre un periodo de información pública de un mes.

Otro de los acuerdos contempla la concesión de licencia de obras para la construcción de un edificio de 80 viviendas libres en la parcela 6.3 del APE 59 'Cuarteles de Artillería y Conde Ansúrez', con fachadas a las calles General Shelly y Nadia Murad.

El proyecto prevé un inmueble de siete plantas sobre rasante, con aprovechamiento bajo cubierta y dos plantas bajo rasante, distribuido en dos portales. La actuación incluye 131 plazas de garaje, de las cuales tres están destinadas a personas con movilidad reducida, 80 trasteros y una zona comunitaria con piscina.

Por otra parte, se ha concedido licencia urbanística para la modificación del complejo inmobiliario situado en la calle Manuel Azaña 26-28. La actuación permitirá transformar dos locales comerciales en bruto, situados en la planta baja de un edificio residencial, en siete unidades residenciales; una vivienda de dos dormitorios y seis apartamentos.

Seis de estas viviendas dispondrán, además, de despachos destinados a servicios profesionales, con acceso independiente y conexión con las viviendas a través de un vestíbulo.

Asimismo, se ha concedido la modificación de la licencia urbanística para la división de un local en tres estudios en la calle Quebrada, con vuelta a la calle Penitencia. El proyecto transforma un local de 94,77 metros cuadrados construidos, situado en la planta baja de un edificio residencial, en tres espacios independientes de 30,61, 31,15 y 33,01 metros cuadrados, respectivamente, que dispondrán de acceso directo desde la calle.

Finalmente, se ha concedido licencia urbanística para la modificación del complejo inmobiliario del edificio situado en la calle Mariano de los Cobos número 1, mediante obras de demolición y reestructuración. La intervención permitirá transformar varios espacios que anteriormente estaban destinados a oficinas, situados en la primera planta, en seis viviendas, con acceso desde las zonas comunes e independiente de otros usos.

Además, un local comercial de la planta baja se convertirá en seis trasteros vinculados a las nuevas viviendas.