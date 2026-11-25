Acto institucional del Día internacional contra la violencia hacia las mujeres en el Ayuntamiento de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este miércoles el acto con motivo del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, presidido por el alcalde el 'popular', Jesús Julio Carnero, con presencia, tras ausentarse el año pasado, de la teniente de alcalde de Vox, Irene Carvajal, y sin participación de los grupos municipales de la oposición, PSOE y Valladolid Toma la Palabra.

El acto no ha contado con lectura de la declaración institucional, que habitualmente era remitida por la Federación Española de Municipios y Provincias, pero este año el organismo estatal ha optado por no acordar un texto al tratarse de año electoral. Ante ello, el Grupo Socialista propuso al PP consensuar un texto y al responderles que mantendrían la "neutralidad", los grupos de la oposición han optado por ausentarse de la conmemoración oficial del Ayuntamiento.

Sí que ha asistido la teniente de alcalde Irene Carvajal, algo que no es novedad ya que ha participado en los actos institucionales de 2023 y 2024, en los que eso sí no leyó el manifiesto conjunto que en esas ediciones sí que apoyaron conjuntamente PP, PSOE y VTLP.

En la segunda de sus intervenciones en este acto, el regidor 'popular' ha recalcado que "la lucha contra la violencia de género no admite banderas monopolizadas", sino que ha defendido que la sociedad tiene que estar unida "como miembros de la sociedad" y no como "personas que tienen una u otra ideología".

"El que pretenda pensar que la ideología puede ser un factor favorable en la lucha, se equivoca", ha aseverado Carnero, que ha empleado el argumento de que "todas las personas" son "hijos de una madre, nietos de una abuela..." lo que considera que debe unir "a todos en cualquier parte del territorio de España".

En esta ocasión sólo se ha leído el denominado manifiesto, que habitualmente lee una persona representativa del ámbito de la lucha contra la violencia de género, y que ha sido elaborado por ocho entidades que trabajan en el ámbito de la atención de la discapacidad y la exclusión social.

La encargada de leer el manifiesto ha sido la expresidenta del Centro Especial Padre Zegrí, Luisa María Enríquez, que ha dado voz a un texto que ha llamado a "no olvidar a las mujeres que, además de sufrir violencia machista, afrontan barreras añadidas derivadas de la discapacidad, los problemas de salud mental, las adicciones, la prostitución y la trata, la condición migrante o la exclusión social".

Con ellas trabajan estas entidades del tercer sector que trabajan "en red" desde distintos ámbitos y que quieren "poner en el centro a todas las mujeres cuyas voces, con demasiada frecuencia, permanecen invisibilizadas". "Requieren una respuesta integral, inclusiva y comprometida", ha recalcado.

El manifiesto defiende que implicarse no es una opción, sino una responsabilidad colectiva. "Escuchar sin juzgar, creer, detectar, acompañar y generar espacios seguros son algunas de las acciones necesarias para combatir esta violencia", ha añadido.

Asimismo, se ha planteado una reflexión sobre que "ninguna circunstancia personal o de salud" puede convertirse en "una barrera" para que las mujeres ejerzan sus derechos ni "ninguna mujer debería tener que demostrar su sufrimiento para merecer protección", pues ha recordado que en ocasiones no se les da credibilidad.

Por ello, en una idea que ha recogido posteriormente el alcalde, ha planteado que antes de preguntar por qué una mujer no abandona una situación de violencia, es necesario preguntarse "cuánto miedo, control y necesidad está soportando y qué circunstancias le impiden hacerlo".

Junto a Padre Zegrí han firmado el manifiesto las entidades El Puente Salud Mental, Intras, Fundación Aldaba, Albor, Aclad, Cáritas y Cruz Roja.

El acto ha concluido con una actuación de la cantante vallisoletana Laura Aparicio que, acompañada al piano por el músico Jaime Aguado, ha interpretado los temas 'Salir Corriendo', de Amaral; y 'La Puerta Violeta', de Rozalén.