El Ayuntamiento de Valladolid celebrará el próximo viernes un Pleno extraordinario sobre Gotion a petición del PSOE

VALLADOLID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid celebrará el próximo viernes día 16 de octubre, a las 8.15 horas, un Pleno extraordinario solicitado por el Grupo Municipal Socialista para abordar el proyecto industrial de Gotion, una sesión en la que cada grupo político dispondrá de diez minutos de intervención, según se ha acordado en la Junta de Portavoces presidida por el alcalde, Jesús Julio Carnero.

El portavoz del PSOE, Pedro Herrero, registró el jueves la petición de una sesión específica con el objetivo de disponer de toda la información sobre el proyecto, que contempla una inversión de 1.000 millones, y facilitar su implantación en Valladolid.

La iniciativa socialista también busca agilizar la disponibilidad del suelo y las actuaciones municipales necesarias para el desarrollo de esta inversión industrial, han la información trasladada por fuentes socialistas de la que se hace eco Europa Press.

Herrero mantiene su reclamación de unidad de acción entre los grupos políticos para garantizar la implantación del proyecto en la ciudad.

La sesión plenaria tendrá una duración aproximada de 40 minutos, de acuerdo con los tiempos de intervención establecidos.