El Ayuntamiento de Valladolid concede subvenciones a 100 empresas de nueva creación, por un total de 353.000 euros

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha resuelto los dos procedimientos de la convocatoria de Subvenciones para Empresas de Nueva Creación de 2026, con concesión de ayudas a 100 empresas con un importe total de 353.000 euros y que, según la Agencia de Innovación y Desarrollo, Ideva, han permitido generar 162 empleos.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ayuntamiento ha señalado que estas líneas de ayudas municipales contaban con 450.000 euros de presupuesto, una cantidad que se mantendrá en 2027.

Este año se han ejecutado 353.000 euros, el 78 por ciento, de la partida, destinados a impulsar la creación de casi 100 empresas constituidas en Valladolid en 2025, y se han concedido a todos los solicitantes que han cumplido los requisitos de la convocatoria.

El comunicado cifra en 162 los nuevos empleos generados, de los cuales el 63 por ciento es autoempleo, y el 37 por ciento restante, empleo mediante contratación indefinida a tiempo completo o parcial.

La mayoría de las ayudas, un 62 por ciento, oscila entre 3.000 y 7.000 euros y, el resto están por debajo de los 3.000 euros, por lo que la cuantía media supone "3.755 euros por entidad".

Estas ayudas, se dirigen a financiar el gasto corriente, son compatibles con otras subvenciones para autónomos de la Junta de Castilla y León, enfocadas al gasto en inversión.

PERFIL DE LOS BENEFICIARIOS

La mayoría de los beneficiarios son autónomos, un 63 por ciento, un 32 por ciento son sociedades y un 5 por ciento son entidades sin personalidad jurídica.

Los principales sectores beneficiados han sido los servicios personales con un 29 por ciento, seguido del comercio en un 26 por ciento y la hostelería, con un 19 por ciento.

Este año los beneficiarios son más jóvenes que en ediciones anteriores, ya que predominan los menores de 35 años, un 44 por ciento del total, y ha aumentado el colectivo de 35 a 45 años. Hay un 51 por ciento de hombres frente a un 49 por ciento de mujeres.

La convocatoria de Subvenciones para Empresas de Nueva Creación 2026, que gestiona la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, adscrita a Alcaldía, se dirige a profesionales autónomos y empresas de la ciudad.

Su principal objetivo "es ayudar a minimizar los gastos corrientes en la puesta en marcha de la empresa".

En este caso se trata de nuevas empresas que se han constituido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025.

El programa busca eliminar barreras para los emprendedores. Además, "pone el foco en los colectivos que tengan más dificultades para acceder al mercado de trabajo y que, mediante la creación de su propio empleo, contribuyen al desarrollo de la economía local y mejora del empleo en el municipio de Valladolid".

NOVEDADES DE 2026

Este año, por primera vez, se ha introducido una línea con el apoyo a nuevas actividades económicas en sectores estratégicos y de alto valor añadido para la ciudad, para entidades que hayan generado un alta nueva en IAE en la ciudad de Valladolid en alguno de los siguientes sectores considerados estratégicos, como la automoción, agroalimentario, tecnológico, digital, videojuego y medioambiente.

Estas ayudas han sido convocadas por el Ayuntamiento de Valladolid desde el año 2005 y se han ido adaptando conforme a las necesidades de los emprendedores, desde una ayuda única durante diez años a una ayuda porcentual en relación al gasto subvencionable acreditado.

El último cambio más significativo y más reciente ha sido la compatibilidad y complementariedad con otras ayudas públicas al cambiar el tipo de gasto subvencionable a gasto corriente, no cubierto en otras subvenciones.