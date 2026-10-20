Ayuntamiento de Valladolid inicia el concurso de ideas para la pasarela con Arroyo, sin definir plazos ni financiación

Lugar en el que se prevé ubicar la pasarela sobre el río Pisuerga entre la urbanización de Santa Ana y La Vega, en Arroyo de la Encomienda. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

El presupuesto máximo de referencia para la obra de ejecución se fija en 4 millones de euros más IVA

VALLADOLID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) - La Dirección de Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Valladolid ha publicado la convocatoria del concurso de anteproyectos con intervención de jurado para la selección de ideas arquitectónicas y técnicas destinadas a una futura pasarela peatonal y ciclista entre las urbanizaciones de Santa Ana, en Valladolid capital, y La Vega, en Arroyo de la Encomienda, sobre el río Pisuerga, una obra de la que el concejal del Área, Ignacio Zarandona, por el momento no ha definido ni plazos ni reparto de la financiación entre ambos ayuntamientos.

Zarandona ha comparecido este martes en rueda de prensa para informar sobre el inicio del concurso de anteproyectos, publicado recientemente en la Plataforma de Contratación del Sector Público, con plazo de presentación de propuestas hasta el 26 de noviembre y en el que se opta a un primer premio de 8.000 euros, y un total de 20.000 euros a repartir entre todos los proyectos destacados.

Los pliegos del concurso plantean buscar una propuesta que sirva de "base" para la ordenación de esta conexión entre ambos términos municipales, entre la zona de la urbanización de Santa Ana, en Valladolid capital, y La Vega, en Arroyo.

Las soluciones presentadas deberán responder a criterios funcionales, arquitectónicos, ambientales y constructivos, de acuerdo con las condiciones recogidas en las bases de la convocatoria y se marca, para las obras a ejecutar en base al anteproyecto ganador, un presupuesto máximo de referencia 4.008.590,56 euros, que con IVA superarían los 4,8 millones. El importe final no podrá superar en más de un 20 por ciento esa cifra.

Al ser preguntado por los medios de comunicación, el concejal 'popular' ha asegurado que "en este momento no está definido para nada ni plazos ni repartos de cuantías" en la financiación de las obras entre el Ayuntamiento de Valladolid y de Arroyo de la Encomienda.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS PROPUESTAS

El jurado técnico evaluará los anteproyectos de forma anónima y conforme a los criterios establecidos en el pliego. Entre los aspectos que se tendrán en cuenta figuran la accesibilidad universal, la seguridad de los itinerarios peatonales y ciclistas y la adecuación de las dimensiones y los pavimentos al uso previsto.

En el apartado arquitectónico, se valorará la integración de la estructura, que debe salvar ese tramo del Pisuerga con una longitud orientativa de 123 metros, en el paisaje fluvial y la reducción de su impacto visual.

Además, se plantea la necesidad de contar con una superficie de 1.900 metros cuadrados en la orilla de Valladolid capital y de 1.400 en la de Arroyo. Los pliegos contemplan la pasarela en la prolongación de la actual calle Londres y, del lado de La Vega, junto al parque infantil y el aparcamiento público situados cerca de la Casa de la Música.

Las propuestas deberán contemplar, asimismo, soluciones de iluminación compatibles con la protección del entorno, evitando la contaminación lumínica hacia el río.

Los criterios ambientales atenderán a la integración de los diseños en el paisaje de ribera y a su adecuación a los principios de adaptación al cambio climático.

En cuanto a los aspectos constructivos, se considerarán la durabilidad de los materiales, las necesidades de mantenimiento y las soluciones que permitan minimizar las afecciones al cauce durante la ejecución de las obras, evitando el uso de maquinaria pesada en su interior.

PREMIOS Y DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

El concurso cuenta con una dotación económica total de 20.000 euros, IVA incluido, distribuida entre un primer premio de 8.000 euros, un segundo de 5.000 euros y un tercero de 3.750 euros. La convocatoria contempla, además, dos accésit a los que corresponderán premios de 1.875 y 1.375 euros, y tres menciones honoríficas sin dotación económica.

Los profesionales y equipos interesados disponen de la documentación cartográfica y técnica editable a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Una vez formalizado el contrato correspondiente, el equipo seleccionado contará con un plazo máximo de seis semanas para presentar el anteproyecto definitivo, conforme a las condiciones establecidas en la convocatoria, lo que llevaría a los primeros meses de 2027.