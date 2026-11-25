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VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, ha puesto a disposición de las personas emprendedoras de la ciudad Diana, un asistente de Inteligencia Artificial creado para ayudar a transformar una idea en un proyecto y a mejorar el plan de negocio.

Tal como ha señalado el gerente de IdeVa, Fernando Rubio, uno de los objetivos de esta iniciativa es "ayudar y acompañar a todas aquellas personas que quieren emprender en un camino que no resulta nada fácil y en el que todos los apoyos cuentan".

"Por eso trabajamos en facilitar servicios como el acceso a la financiación, la ayuda económica, el asesoramiento, la formación, la aceleración de proyectos, entre otros aspectos. Y en este caso queremos ofrecer un agente de IA muy práctico al que se puede recurrir en distintas fases del negocio", ha señalado, en un comunicado recogido por Europa Press.

La herramienta está pensada tanto para quienes tienen una idea y no saben por dónde empezar como para quienes ya han avanzado y necesitan validar decisiones, detectar riesgos o mejorar su propuesta.

En concreto, Diana ofrece una orientación personalizada según la experiencia de cada persona, su sector y el grado de madurez de su negocio. Además, a diferencia de otras herramientas genéricas, está diseñada específicamente para emprender.

De este modo, esta herramienta no se limita a responder preguntas, si no que analiza la situación de cada proyecto, plantea cuestiones relevantes, ayuda a ordenar ideas y propone alternativas y enfoques para que cada persona tome sus decisiones con más información, tal y como ha explicado el Consistorio.

TRES FASES PARA ACOMPAÑAR CADA PROYECTO

Diana dispone de tres fases para acompaña cada proyecto, entre ellas la de ideación, en la que ayuda a definir la idea, identificar a los clientes potenciales y concretar el modelo de negocio.

Por otro lado, en la de diagnóstico, analiza la información que aporta la persona usuaria sobre su plan de negocio, señala los aspectos mejorables y le plantea preguntas para reflexionar, y en la de optimización está pensada para proyectos ya avanzados, de manera que ofrece recomendaciones para reforzar la propuesta de valor, mejorar la estrategia y pulir los elementos clave antes de lanzar el negocio o hacerlo crecer.

Para usar Diana, cada persona crea primero un perfil con su experiencia profesional y sus conocimientos. Después describe su proyecto o sube la documentación que ya tenga.

A partir de ahí conversa con la IA de forma natural, como lo ha-ría con una persona, y recibe orientación paso a paso para hacer crecer su proyecto.

El sistema trabaja en un entorno controlado en el que la información que aportan los usuarios se gestiona de forma segura y privada. Cada persona decide qué información comparte y puede gestionar o eliminar sus datos cuando lo necesite.

Esta herramienta está disponible en https://www.ideva.es/diana-plandeempresa-ideva- valladolid .