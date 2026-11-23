Propuesta del diseño de la 'Gran Mesa' que se prevé instalar en la Plaza Mayor de Valladolid del 21 al 28 de febrero de 2027. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Tráfico y Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, ha asegurado este lunes que en la primera semana de diciembre presentarán la "forma definitiva" de la reordenación del espacio y elementos de las terrazas de hostelería en la Plaza Mayor, la cual entrará en vigor el 1 de enero, aunque con un período de "adaptación" de un año.

El concejal 'popular' ha explicado esta previsión en una rueda de prensa ofrecida este lunes para presentar una actividad que se celebrará a finales de febrero de 2027 para "dialogar" sobre la "transformación" de la Plaza Mayor que quiere poner en marcha el Consistorio, acompañado por el edil de Urbanismo y Vivienda, José Ignacio Zarandona, el presidente del Design Institute of Spain (D¡OS), Juan Mellen, y la gerente de la Asociación Provincial de Hostelería, María José de la Calle.

En este espacio vallisoletano está pendiente de concretar la reordenación del espacio, licencias y elementos de las terrazas, después de que la propuesta inicial presentada hace medio año recibiera diversas alegaciones por parte de hosteleros.

La propuesta definitiva que llevará el Ayuntamiento de Valladolid a efecto, ha apuntado Gutiérrez Alberca, se dará a conocer "la primera semana de diciembre" y la norma entrará en vigor el 1 de enero, aunque con un período de adaptación de un año para aplicar todas las cuestiones que exija la nueva norma.

Como ha recordado el concejal, el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con la asociación de hostelería y con empresarios individuales para llegar a un acuerdo sobre esta ordenación de espacios y elementos, entre las cuales ha explicado que los asuntos sobre los que más se ha trabajado ha sido el almacenamiento del material de las terrazas mientras no están abiertos los negocios, la posibilidad de poder anclar las sombrillas, o las fórmulas para permitir "al menos la supervivencia" de los locales más pequeños.

En este sentido, Gutiérrez Alberca sí que ha señalado que se permitirá el anclaje de las sombrillas, siempre que no interfiera el tránsito pero ha apuntado que se establece como condición que esos elementos mantengan una uniformidad.

Por otro lado, ha descartado que los locales puedan tener "un almacén en la calle", por lo que la normativa regulará en qué momentos podrán estar las terrazas desplegadas o recogidas.

Paralelamente a esta normativa que afecta al espacio urbano y a los medios materiales de las terrazas, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una "transformación" de la Plaza Mayor, en la que mediante un convenio con la asociación privada Design Institute of Spain, para trabajar en un propuesta "concebida para reforzar la identidad visual de la ciudad y proyectar una imagen contemporánea de uno de sus espacios más emblemáticos".

El acuerdo incluye una semana de actividades del 20 al 28 de febrero de 2027, a las que se ha dado el nombre de 'VA de Valladolid', y que buscan convertir la Plaza Mayor en "un espacio cultural activo con actividades culturales y creativas diarias en torno al diseño".

TRES TERRAZAS LLEVARÁN EL DISEÑO PROPUESTO POR SAPEY

La propuesta servirá también para presentar una intervención específica de la diseñadora y arquitecta italiana, residente en Madrid, Teresa Sapey, que elaborará una identidad visual de las terrazas de la Plaza Mayor, la cual han accedido a incorporar, por el momento, tres establecimientos hosteleros.

La iniciativa contempla una intervención integral sobre las terrazas de la Plaza Mayor mediante el diseño de una colección específica de sombrillas y elementos de mobiliario concebidos por Teresa Sapey.

La diseñadora ha realizado una intervención similar en la plaza de San Marcos para la Bienal de Arquitectura de Venecia, y recientemente ha trabajado en diseños de mobiliario en la Feria Arco y en el 'hospitallity' del Gran Premio de Fórmula 1 que se ha celebrado en Madrid este año por primera vez.

El objetivo es "dotar al espacio de una identidad visual coherente y reconocible que contribuya a mejorar la experiencia urbana de vecinos y visitantes".

La propuesta parte de la idea de "convertir aquellos elementos que más presencia tienen en el espacio público (las terrazas y su mobiliario) en herramientas de identidad urbana capaces de reforzar la imagen de Valladolid y proyectarla más allá de sus fronteras".

El concejal de Tráfico y Movilidad ha confiado en que a partir de febrero sean más los establecimientos que se sumen al diseño. En principio serán los negocios los que corran con el coste de estos materiales, aunque Gutiérrez Alberca abre la puerta a trabajar en "fórmulas" para que puedan asumir esos gastos, si bien ha matizado que en muchos casos estos locales "trabajan mucho" con patrocinios de empresas con las que tienen contratados sus consumos.

EVITAR "DISTORSIONES" EN LA ILUMINACIÓN

Por otra parte, el concejal de Urbanismo ha explicado que en los próximos meses, aprovechando la instalación de una nueva iluminación ornamental en el edificio de la Casa Consistorial, se trabajará con los propietarios de inmuebles de la Plaza para que la iluminación sea más homogénea y se prescinda de elementos que actualmente provocan, a su juicio, "distorsiones".

Junto a esta actuación, el proyecto incorporará una colección de cartelería de autor inspirada en la ciudad, su historia y su patrimonio, que se integrará en los establecimientos hosteleros de la Plaza Mayor y en diversos espacios culturales.

LA GRAN MESA

Durante los nueve días de celebración de las actividades, la última semana de febrero, la Plaza Mayor acogerá también 'La Gran Mesa', una instalación física y conceptual concebida como el gran punto de encuentro del festival.

Como ha explicado Juan Mellen, 'La Gran Mesa' "no es un escenario cerrado ni un evento de acceso restringido" sino "un elemento que invita a sentarse, a participar y a observar". Se plantea como un espacio abierto para el diálogo, la creatividad y el intercambio de ideas que servirá como eje de la programación cultural y de diseño prevista durante toda la semana.

En torno a ella se desarrollarán encuentros, conversaciones, actividades participativas, acciones culturales y propuestas creativas dirigidas tanto a profesionales como a ciudadanos sobre cómo quieren que sea el futuro de este espacio, que es "el corazón de Valladolid".

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez, ha destacado que esta iniciativa representa "una nueva forma de entender el espacio público, donde patrimonio, diseño y actividad económica trabajan juntos para mejorar la calidad urbana y fortalecer la imagen de Valladolid".

Gutiérrez Alberca, que ha recordado la actuación que ya coordinó en su primera etapa en el Ayuntamiento como concejal de Urbanismo para unificar el aspecto de las fachadas de la Plaza y ha reflexionado que todos los cambios de este tipo son complejos, pero considera que "con el tiempo" el resultado se valorará.

Tanto Gutiérrez Alberca como Zarandona han aludido a que en los últimos años se ha producido "una cierta relajación" en la homogeneidad de las terrazas de hostelería.