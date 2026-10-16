El Ayuntamiento de Valladolid prevé el corte de la calle Carmelo desde este lunes para las obras de peatonalización

Corte de tráfico en la calle Carmelo de Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid informa en su web sobre cortes de tráfico y ocupaciones de calzada de la previsión del cierre total al tráfico a partir del lunes 19 de la calle Carmelo, en el barrio de Las Delicias, en el tramo entre la avenida de Segovia y Mariano José de Larra, con motivo del inicio de las obras de urbanización y peatonalización.

El corte de tráfico se prevé a partir de este lunes 19 y hasta el 18 de diciembre, en horario continuo.

La incidencia se debe a las obras de reurbanización del entorno de la calle del Carmelo y su enlace con la avenida de Segovia, que según se informó hace unos meses por parte del Ayuntamiento transformará este espacio en una zona peatonal "más amable, accesible y con mayor presencia de vegetación", especialmente en el tramo de la calle Carmelo situado entre avenida de Segovia y Mariano José de Larra.

El corte de tráfico, cuando se lleve a cabo a partir del lunes, coincidirá con otras dos incidencias en ese mismo entorno, ya que debido a las obras de urbanización de un espacio de aparcamiento en los terrenos de los antiguos talleres de Renfe se encuentra cortado el acceso desde la avenida de Segovia al paseo de San Vicente y un carril de la misma avenida en el sentido contrario, hacia el paseo de Farnesio.

Estas dos incidencias también están previstas hasta el próximo 18 de diciembre.