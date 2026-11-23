Archivo - Carretera de Fuensaldaña, en Valladolid. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este lunes en Junta de Gobierno el expediente de contratación y licitación de las obras de la primera fase de urbanización de aceras y carril bici en la carretera de Fuensaldaña, con un presupuesto de 2,78 millones de euros, después de que hubiera que resolver el contrato firmado hace un año por 2,1 millones de euros debido al incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria.

El proyecto, según han señalado fuentes municipales en un comunicado recogido por Europa Press, incluye la construcción de un itinerario peatonal y ciclista, una nueva glorieta, conexiones con las calles del entorno y mejoras en la pavimentación y el alumbrado.

El trámite aprobado este lunes corresponde al expediente de contratación y dispuesto la apertura del procedimiento abierto de licitación, con varios criterios de adjudicación, para ejecutar las obras correspondientes a la primera fase del proyecto de urbanización de aceras y carril bici en la carretera de Fuensaldaña.

Esta fase cuenta con un presupuesto de licitación de 2.787.123 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 14 meses. Cabe apuntar que en septiembre de 2025 las obras se adjudicaron a FTC Obras y Energía, S.A, con un presupuesto de 2.097.134 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 12 meses.

La intervención se desarrollará en el tramo comprendido entre la avenida de Gijón y el enlace con la autovía A-62.

La segunda contempla la continuación del itinerario entre la autovía y la glorieta de Fuente Berrocal.

El proyecto contempla la construcción de nuevas aceras y un carril bici en la carretera de Fuensaldaña, en el tramo comprendido entre la subida a Fuente el Sol y la glorieta de Fuente Berrocal.

Asimismo, incluye la instalación de alumbrado y la mejora de la pavimentación del viario rodado desde la avenida de Gijón hasta dicha glorieta.

El objetivo es configurar un itinerario peatonal y ciclista seguro que permita conectar las urbanizaciones de La Galera y Fuente Berrocal con los barrios de Parva de la Ría y La Victoria y, desde estos, con el resto de la red de carriles bici de la ciudad.

Entre las actuaciones previstas se encuentra la ejecución de una senda peatonal y un itinerario ciclista, así como la construcción de una nueva calle que conectará la carretera de Fuensaldaña con la calle Parva de la Ría, donde se habilitará un carril de uso compartido para bicicletas y tráfico rodado.

También se proyecta una nueva glorieta que permitirá ordenar la circulación en la carretera, facilitar el acceso a la urbanización Salve Regina y conectar con la nueva calle hacia Parva de la Ría.

A ello se suma la reordenación de la intersección con la subida a Fuente el Sol y la habilitación de un carril ciclista en la calle Canal para enlazar con la avenida de Gijón.

El proyecto incluye, además, la prolongación de la acera de la margen este de la carretera, frente a los números 21 a 37, y el acondicionamiento del firme de la carretera de Fuensaldaña.

La intervención se completará con la instalación de mobiliario urbano, la plantación de arbolado, el ajardinamiento y la iluminación de todo el conjunto.

Por último, se contempla la construcción de una pasarela metálica sobre la autovía A-62 para dar continuidad al itinerario peatonal y ciclista y superar esta barrera viaria.

La nueva licitación se produce después de que la Junta de Gobierno Local aprobara, el 15 de junio de 2026, la resolución del contrato anterior de las obras de esta primera fase por incumplimiento de la empresa de sus obligaciones contractuales.

Dicha empresa, según explicó en su día el concejal Ignacio Zarandona, "renunció" a ejecutar las obras pocas semanas después de firmar el acta de replanteo el 17 de noviembre, y no reanudó los trabajos tras los requerimientos municipales. De hecho, había comunicado su situación preconcursal y la imposibilidad de retomar la ejecución.

Una vez completado el procedimiento administrativo y recabado el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León, se acordó la resolución contractual, lo que ha permitido tramitar un nuevo expediente de contratación para licitar las obras.