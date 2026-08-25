Baja a nivel 0 el fuego de Villalcampo (Zamora) que se estabilizó a última hora de la tarde de ayer

ZAMORA 25 Ago. (EUROPAPRESS) -

La Junta ha rebajado el Índice de Gravedad (IGR) del incendio de Villalcampo (Zamora) a nivel 0 después de que ayer quedara estabilizado a última hora de la tarde.

Según informa la Administración autonómica a través de sus canales de difusión, de los que se hace eco Europa Press, han desaparecido las causas que motivaron el incremento de IGR.

Ayer, la directora técnica de extinción, Mar Lejárraga, informó pasadas las 19.00 horas de que el fuego se había dado por estabilizado tras una jornada en la que los tendidos eléctricos y el viento habían dificultado los trabajos.

El fuego, que se originó a las 12.00 horas del lunes y alcanzó el IGR 2 en sus primeras horas, se encuentra estabilizado tras unas labores en la que el operativo se ha enfrentado a una situación tormentosa, con vientos "muy erráticos" que han complicado la extinción.

La evolución del fuego hizo que avanzara hacia Ricobayo, localidad que tuvo que ser confinada y que ya se encuentra sin restricciones tras solventarse la situación de forma "rápida" con el apoyo, también, de bomberos y vecinos.

Otra dificultad fue que, al estar el fuego junto al embalse de Ricobayo, donde hay muchas líneas de alta y media tensión que impidía actuar "en muchas zonas a los medios aéreos", lo que se sumaba a que era una zona con "mucha piedra" y con "poquitos accesos", según detalló.

Pese a ello, el operativo logró estabilizar este fuego, en el que se han estado realizando labores sobre el perímetro de seguridad.