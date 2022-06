Barcones asegura que el Gobierno tomará las medidas "necesarias" y aboga por un plan "integral" para Zamora

SALAMANCA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha asegurado que el Ejecutivo nacional tomará "todas las medidas necesarias" para la recuperación y la reactivación de la zona afectada por el incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora y, para ello defiende la elaboración de "un plan integral y riguroso" y evitar ir "espolvoreando" iniciativas.

En una rueda de prensa en Salamanca, para hacer balance junto a la AEMET de las temperaturas y lluvias de la primavera y las previsiones para el verano, Barcones, ante la pregunta de los medios por el incendio de Zamora y sus afectados, ha insistido: "No les vamos a dejar solos".

"El gobierno va a estar, va a tomar todas las medidas necesarias, tanto para la restauración de la zona como para la recuperación económica y social, no les vamos a dejar solos y vamos a tomar todas las medidas que sean necesarias. A mí me parece que la manera de trabajar no es ir cada día haciendo un anuncio para cubrir espacios sino hacer un plan integral y riguroso porque el objetivo del Gobierno de España sí que es la recuperación", ha apostillado.

Por ello, también ante la pregunta de si se declarará zona catastrófica, ha evitado adelantarse a posibles iniciativas y ha apuntado que ahora los técnicos están "elaborando informes" para luego "preparar un proyecto de medidas acorde a la catástrofe".

En referencia también a posibles declaraciones o medidas posteriores, ha defendido la elaboración de "un trabajo serio y riguroso" que permita "de manera rápida y ágil" luego "la recuperación de la zona y la reactivación económica y social".

También en referencia al incendio de la Sierra de la Culebra, al que ha definido como "auténtico infierno", ha incidido en que el Gobierno ha aportado "todos los medios que han sido requeridos y además se ha hecho de manera inmediata".

Al respecto, ha puesto como ejemplo que la solicitud desde la Junta para la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) les llegó a las 1.45 horas de la noche del 15 al 16 de junio y que a las 04.00 horas de esa misma madrugada la UME "estaba ya trabajando en el incendio".

Sobre lo dispositivos presentes, ha apuntado los "más de 600 efectivos" puestos "a disposición" desde el Gobierno de España con la participación de "casi 400" de la UME, "más de 100" de las brigadas, unos 120 guardias civiles, medios terrestres y aéreos, la emisión de boletines periódicos desde la AEMET y el uso del satélite 'Copernicus'.