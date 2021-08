Barcones suspende la gestión de Mañueco y le acusa de generar "bulos"

SEGOVIA, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del Partido Socialista de Castilla y León, Virginia Barcones, ha suspendido hoy la gestión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "que no se merece vacaciones", al tiempo que le ha acusado de generar "bulos" sobre el estado de la vacunación y el reparto de fondos europeos.

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita al XXV edición del Open de Tenis de El Espinar en esta localidad segoviana.

En este sentido, la dirigente socialista ha insinuado que "algunos" no han hecho los "deberes" a lo largo del año. "Al señor Mañueco le han quedado muchas asignaturas pendientes y como no estudie en verano, le va a tocar repetir asignaturas troncales porque se ha dedicado a lo que no debía. Al final ha querido hacer méritos en Génova, ha querido hacer méritos con Pablo Casado y ha decidido ser oposición al Gobierno de España en lugar de cumplir su obligación, que era ser Gobierno de Castilla y León", ha argumentado.

Barcones considera que el presidente del Ejecutivo autonómico ha salido "trasquilado" porque se ha demostrado "todas las falsedades" sobre las que ha intentado construir "su relato". "Falsedades en el ámbito de la vacunación. Somos el país de los 50 más poblados que tiene mayor índice vacunación, pero es que Castilla y León está por encima. Y si Castilla y León ha vacunado es porque España, el Gobierno de España, estaba mandando esas vacunas", ha agregado.

En este punto, ha recordado que el Gobierno, "en ese compromiso firme por salir de esta terrible situación que estamos viviendo", va a hacer una contratación "a mayores" de 3,4 millones de vacunas de la marca Pfizer, "que van a ayudar a que todavía estemos más a la cabeza en la vacunación".

"Hemos oído tantas cosas del señor Mañueco... En vez de estar remando todos en la misma dirección ha intentado generar bulos con algo tan serio. Pero bueno, ha quedado completamente desacreditado", ha incidido para recordar que la Junta no ha cumplido con que en Atención Primaria haya más profesionales, en que los consultorios locales estén abiertos, en que haya atención presencial o en que haya rastreadores.

"Hemos visto cómo a lo largo de esta quinta ola, pese a ser la segunda Comunidad Autónoma que menos jóvenes tiene, hemos vuelto a ser la tercera con mayor incidencia. Y esto viene todo de lo mismo, viene de la falta de refuerzo de la atención primaria, viene de la falta de rastreadores, viene de la falta de apertura de los consultorios locales, viene de la falta de las consultas presenciales", ha resumido.

Barcones, al hilo de estas argumentaciones, también ha querido afear el comportamiento de Mañueco con respecto al reparto de los fondos europeos. "Ha suspendido en más cosas. Le hemos oído hablar, intentar crear esos bulos, respecto a la gestión del Gobierno de España con los fondos europeos. En la Conferencia de Presidentes quedó claro que 10.500 millones, el 55 por ciento del total del presente ejercicio lo van a gestionar las comunidades autónomas", ha continuado.

Un reparto, ha aseverado, que se está llevando a cabo en las conferencias sectoriales. "Castilla y León, con una población del cinco por ciento, está resultando de media en torno al siete por ciento en la obtención de todos esos fondos", ha avanzado para recordar que desde que comenzó el ejercicio hasta "hace unos días" la Comunidad ha recibido más de 1.300 millones del Gobierno de España.

"Pero la Junta no ha hecho los deberes porque se ha centrado en intentar seguir las directrices del Génova y ser oposición al Gobierno de España y su parte, que era tener preparados los proyectos, que era tener un proyecto de Comunidad, que es tener proyectos estratégicos capaces de transformar nuestro poder modelo productivo, de blindar nuestros servicios públicos no están. Nadie los conoce. El dinero ha llegado. ¿Dónde está el trabajo de la Junta de Castilla y León, donde están los proyectos? Un tremendo suspenso", ha mantenido.

Por lo tanto, a juicio de Barcones, la Junta no tiene derecho a vacaciones. Debe trabajar, ha apostillado, porque volverá la convocatoria de septiembre y volverá a "suspender". "El problema no es que ellos repitan curso, es que toda Castilla y León se queda atrás", ha finalizado.