Bendodo acusa a Sánchez de "carecer de agallas para decir no a Otegi y Rufíán"

SEGOVIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha lamentado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se "rinda y arrodille" ante ERC y Bildu. "Eso no es negociar, todo lo que piden es ley en España y se cumple", ha sentenciado.

Así lo ha señalado, en declaraciones en Segovia momentos antes de mantener un encuentro con miembros del Partido en esta provincia. En este encuentro, Bendodo ha lamentado que el jefe del Ejecutivo carezca de "las agallas" que debe tener un gobernante "responsable" para decir "no". "La negociación no es darle a Otegi y a Rufián todo lo que te piden; eso no es negociar, es rendirse y arrodillarse", ha subrayado.

Así, ha enmarcado en estas cesiones la eliminación de las competencias de tráfico a la Guardia Civil en Navarra. "A los agentes de la Guardia Civil, que se han jugado la vida en Navarra defendiendo la Constitución y haciendo también frente a ETA, Sánchez los quita de la carretera y los esconde para que no se vean, como si fueran un objeto de vergüenza", denuncia para reflexionar que si da a Otgi y Rufián todo lo que piden se "acabó el problema" con ellos pero derivaría, según sus palabras, en otro "muchísimo más grave": "que el sanchismo ha entregado España a Otegi y a Rufián", ha argumentado.

"Con Alberto Núñez Feijóo, se acabó ordeñar la vaca por parte de los herederos de ETA, de los independentistas y de los socios populistas de Podemos", ha añadido para reclamar a Sánchez "aparcar su soberbia" y retirar "la chapuza" ley del sí es sí. "Cada hora que está en vigor corremos el riesgo de que se rebaje la condena por agresión sexual o se ponga en la calle a un violador", ha añadido.

En este sentido, ha definido de "semana horribilis de Sánchez" los últimos días, pero también de España al aprobar los presupuestos "al dictado de Bildu y ERC; la reafirmación por parte del PSOE, a la una menos cuarto de la mañana, de una ley que pone en la calle a violadores; y el primer paso firme para abolir la sedición".

"El primer paso es abolir la sedición; el segundo es incluir, vía enmiendas, la rebaja de la malversación para beneficiar a los que dieron el golpe en Cataluña y, de paso, a los condenados por los ERE; y el tercero, despenalizar los referéndums ilegales, tal y como está pidiendo Otegi", para señalar como "avalistas" de Pedro Sánchez a Otegi y Rufián.

En este contexto, ha lamentado que, frente al "desvarío" de Sánchez, el resto del PSOE se cruza de brazos. "El sanchismo se ha comido definitivamente al socialismo". "Hemos visto a los senadores y a los diputados del PSOE, uno a uno, votando a favor de una ley que pone a violadores en la calle, y votando también a favor de la abolición del delito de sedición: un traje a medida para el independentismo", reprocha para advertir de que esta situación se reproducirá en más ayuntamientos, "como ha ocurrido en el de Burgos o en la Diputación de Palencia, porque el PSOE de Castilla y León es también una sucursal del sanchismo".

Al hilo de estas palabras, ha concluido, las elecciones municipales "enseñarán" a Pedro Sánchez "la puerta de salida de La Moncloa".