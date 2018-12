Bermejo (PP) recuerda a Puente que ya advirtió de la posible ilegalidad de declarar suelo industrial lácteo

Publicado 07/12/2018 11:07:49 CET

VALLADOLID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid ha recordado, a través de su portavoz, José Antonio Martinez Bermejo que, cuando se produjo la aprobación definitiva de la modificación parcial del PGOU de la industria Lauki, ya criticaron que era un error y un exceso contra la ley declarar ese suelo como industrial lácteo, razón por la que no lo apoyaron.

"Puente vuelve a cometer un error que es finalmente anulado por la justicia, que de nuevo le vuelve a dar un varapalo judicial", apunta Martínez Bermejo, a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Los 'populares' mantienen que ño que Puente y su equipo han hecho no fue bueno para buscar alternativas industriales a Lauki. "Si esto lo hubiera hecho el alcalde de Villadangos, posiblemente el tema de Vestas no podría haberse solucionado", indica.

Por eso, el Grupo Municipal del PP pide a Puente que cambien cuanto antes la errónea decisión que tomó y que se ponga en positivo a buscar alternativas para ese suelo, alternativas industriales que generen riqueza y empleo en Valladolid, "algo que no han hecho en los más de tres años y medio que llevan de legislatura".

Critican que el gobierno de Puente y Saravia no ha creado proyectos, ni alternativas industriales y no generan ninguna atracción. "No se puede ir a Madrid a vender la potencia de Valladolid cuando declaras el suelo una forma excesiva de industria láctea", apostillan.

El Partido Popular en el Ayuntamiento se adelantó pidiendo el blindaje del uso industrial del suelo, "y como a ellos les pareció poco, en un exceso, Puente y Saravia añadieron la especificación de lácteo".

Ese afán, recuerdan, ha hecho que hoy el Tribunal de justicia anule esa decisión por ser contraria a derecho, como en su momento adelantó el PP del Ayuntamiento de Valladolid.