La biblioteca Carmen Martín Gaite acoge un musical destinado a personas con discapacidad auditiva y visual

El concejal de Cultura, Ángel Fernández (i), y el actor salmantino Jesús Martín (2d), junto a dos jóvenes colaboradores. - EUROPA PRESS

SALAMANCA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Cultura, Ángel Fernández, y el actor salmantino Jesús Martín han presentado este jueves el estreno absoluto de la obra 'Yo cuento. Un musical donde contamos todos', que tiene un fin inclusivo y social dirigida a personas con discapacidad auditiva y visual y que tendrá lugar el sábado 24, a las 19 horas, en la Biblioteca Carmen Martín Gaite.

Esta obra, también dirigida al público familiar, tiene un "carácter social, solidario, didáctico, pero también divertido", como ha subrayado el edil salmantino, que ha recordado que fue seleccionada dentro de la última convocatoria de apoyo a la creación escénica, promovida por el Ayuntamiento y que tiene como objetivo impulsar, estimular, potenciar y promocionar las artes escénicas en la ciudad de Salamanca, así como la producción y adecuación de montajes teatrales.

El guionista y director de la obra, Jes Martin's, ha apuntado que la obra presta una especial atención a la luz y el sonido "para que todos puedan disfrutar del espectáculo", que busca que el espectador sepa respetar "los tiempos de las personas" y no traten de cambiar "sino guiar". "Es un canto a la tolerancia y la inclusión para vencer todos los prejuicios", como ha resumido.

Como salmantino, Jesús Martín ha asegurado que hacer teatro y estrenar en su ciudad es "muy especial". "Es sentirte arropado por los tuyos porque según pasa el tiempo le das más valor a estos días importantes", ha añadido.

Martín ha compaginado el teatro de sala con apariciones en televisión, galas y eventos extraordinarios relacionados con el espectáculo y el humor.

Ha realizado más de 1.000 actuaciones sobresaliendo las giras realizadas con las redes de teatro de Castilla y León, Madrid, País Vasco, Castilla la Mancha, Asturias, Navarra, Murcia, Andalucía, Comunidad Valenciana y Extremadura junto con actuaciones en Grecia, Chipre, Portugal y Argentina.

Trabaja habitualmente en televisión, pero en septiembre de 2014 estrenó, en el Teatro Liceo, 'El show de Martin*s'. Un año después estrenó el pasacalles 'Rue' en el Festival Internacional de Artes de Calle que organiza la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes con motivo de las Ferias y Fiestas.

En diciembre de 2015 estrenó 'Náufrago', en febrero de 2017 hizo lo propio con 'Gagfe', en 2018 'El abuelo' y en 2020 'Marceline', todos ellos en el Teatro Liceo.

En 2024 estrenó 'Infinito Amarillo', dentro del Festival de Artes de Calle organizado por el Ayuntamiento. Y en 2025 estrenó 'Mi pequeño gran universo', también en la biblioteca Carmen Martín Gaite.

'Yo cuento. Un musical donde contamos todos' que estrenará este sábado es un musical cargado de humor, en forma de cuento, que trata de fomentar el trabajo en equipo, el escribir de manera correcta y el valor de aceptar a todo el mundo tal como es.

La obra está escrita, dirigida e interpretada por Jes Martin's y la música en directo correrá a cargo de Manuel García, Daniel Rodríguez, Marta Rodríguez y Hugo Curto.