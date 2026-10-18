El Bocyl publicará este martes la convocatoria de ayudas para estudios postobligatorios del curso 2026-2027

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VALLADOLID 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicará este martes la convocatoria de ayudas de la Junta, a través de la Consejería de Educación, para el alumnado que tiene una situación socioeconómica más desfavorable y continúa con los estudios tras la educación obligatoria durante el curso 2026-2027.

Pueden optar a estas ayudas, que se podrán solicitar desde este miércoles, 21 de octubre, al miércoles 18 de noviembre, los alumnos que no puedan acceder a la ayuda del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para los mismos estudios durante este curso.

Según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press, la convocatoria incluye las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional; las de las Escuelas Oficiales de Idiomas, en modalidad presencial, semipresencial o a distancia; las Enseñanzas Deportivas correspondientes a los títulos de Técnico Deportivo y Técnico Deportivo Superior, y las Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño, tanto de grado medio como de grado superior.

Por niveles educativos, los becados de FP suponen un 37 por ciento; los de Bachillerato, un 46 por ciento; los de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza, un 16 por ciento; los de Artes Plásticas y Diseño, un 1 por ciento; los de Idiomas, un 0,2 por ciento y los de enseñanzas deportivas, un 0,1 por ciento.

La convocatoria, a la que se le ha destinado un presupuesto de 830.000 euros, pone especial protección a los colectivos más sensibles: familias numerosas --en las que se diferenciará entre las de categoría general y especial--, familias monoparentales, personas con discapacidad, alumnos matriculados en centros rurales o huérfanos absolutos.

Así, los alumnos que deseen solicitar la ayuda podrán hacerlo a través de tres modalidades. La primera, la ayuda fija por excelencia que depende de la nota media del alumno, quien podrá recibir hasta 125 euros con una nota de 9,5 o más; 100 euros entre 9 y 9,49; 75 euros entre 8,5 y 8,99; y 50 euros entre 8 y 8,49.

Por otra parte, la ayuda variable se determina según el porcentaje del umbral máximo de renta familiar que se fijará en la convocatoria, y su importe oscila entre 200 y 450 euros, mientras que la modalidad de ayuda fija por residencia asciende a 1.600 euros.

El plazo de presentación de solicitudes será desde este miércoles, 21 de octubre, al miércoles 18 de noviembre de 2026 ambos incluidos, y podrá realizarse de manera presencial en las oficinas de registro.

También se podrá solicitar online de forma electrónica en el Registro Electrónico de la Administración de la Comunidad de Castilla y León en la web 'www.tramitacastillayleon.es-' o a través de la aplicación informática del Portal de Educación en la web 'www.educa.jcyl.es-'.