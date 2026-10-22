Bomberos del Speis sofocan un incendio de madrugada en una vivienda de Toral de los Vados (León)

Vivienda afectada por el incendio en Toral de los Vados (León).
Vivienda afectada por el incendio en Toral de los Vados (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 22 octubre 2026 13:44
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PONFERRADA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada (León) ha sofocado un incendio de madrugada en una vivienda en el número 50 de la calle Teso de Toral de los Vados.

A las 2.10 horas los bomberos fueron alertados por el 112 del suceso y hasta el lugar se desplazó una dotación con una autobomba y un vehículo de trabajo en altura, según han informado fuentes municipales.

A su llegada el incendio se encontraba totalmente desarrollado en la primera planta, con la estructura de cubierta parcialmente colapsada. Las tareas iniciales se centraron en evitar la propagación a las viviendas colindantes y lograron que ninguna resultase afectada.

Los trabajos de extinción se prolongaron hasta las 6.50 horas y no se han registrado heridos. Los daños han afectado exclusivamente a la vivienda en la que se originó el incendio, que presenta importantes daños estructurales en la cubierta de la primera planta y en la planta baja.

No obstante, se ha enviado otra dotación de bomberos para controlar pequeños focos que se han reactivado en la zona colapsada

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