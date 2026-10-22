Bomberos del Speis sofocan un incendio de madrugada en una vivienda de Toral de los Vados (León)

Vivienda afectada por el incendio en Toral de los Vados (León). - AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA

PONFERRADA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) de Ponferrada (León) ha sofocado un incendio de madrugada en una vivienda en el número 50 de la calle Teso de Toral de los Vados.

A las 2.10 horas los bomberos fueron alertados por el 112 del suceso y hasta el lugar se desplazó una dotación con una autobomba y un vehículo de trabajo en altura, según han informado fuentes municipales.

A su llegada el incendio se encontraba totalmente desarrollado en la primera planta, con la estructura de cubierta parcialmente colapsada. Las tareas iniciales se centraron en evitar la propagación a las viviendas colindantes y lograron que ninguna resultase afectada.

Los trabajos de extinción se prolongaron hasta las 6.50 horas y no se han registrado heridos. Los daños han afectado exclusivamente a la vivienda en la que se originó el incendio, que presenta importantes daños estructurales en la cubierta de la primera planta y en la planta baja.

No obstante, se ha enviado otra dotación de bomberos para controlar pequeños focos que se han reactivado en la zona colapsada