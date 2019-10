Borra, presidente de CSIF, dice que el salario del funcionario no pueden ser "hucha del Gobierno de turno"

Publicado 10/10/2019 20:23:10 CET

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, que ha sido reelegido presidente para los próximos cuatro años durante el IX Congreso General Nacional del sindicato, con el apoyo de 470 comisarios, ha advertido de que el salario de los funcionarios no puede ser "hucha del Gobierno de turno".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante la clausura del IX Congreso Nacional del CSIF que se ha celebrado a lo largo de este jueves en el Auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid, en una jornada vespertina en la que también han intervenido el presidente de CESI, Romain Wolff; el presidente nacional del PP, Pablo Casado y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Borra ha agradecido el respaldo obtenido y ha repasado los logros en los últimos años del sindicato que han sido posibles, ha señalado, por la "altura de miras" y el "compromiso diario" de los afiliados.

"Este país ha seguido funcionando gracias al trabajo de los funcionarios públicos", ha afirmado para reclamar un Gobierno "estable" que responda a los "desafíos" que el país tiene. Así ha lamentado que la "inestabilidad política" haya paralizado el Tercer Acuerdo de Mejora de los Servicios Públicos.

En este punto, ha advertido de que desde CSIF lucharán para que los funcionarios no sean los "paganos" de la situación actual, porque las medidas sobre los empleados públicos "son fáciles", pero "no son la solución de los problemas". "No pueden ser los salarios de los funcionarios la hucha del Gobierno de turno, no somos la culpa de la crisis", ha zanjado.

En el cónclave, se han definido las líneas de estrategia del sindicato para los próximos cuatro años, entre las que destaca el establecimiento de las 35 horas semanales en todas las administraciones públicas dentro de la negociación de un nuevo acuerdo de mejora del empleo y las condiciones laborales retributivas de las personas trabajadoras de las administraciones públicas.

CSIF ha recordado que los empleados públicos todavía arrastran una pérdida de poder adquisitivo de hasta el 19,6 por ciento, por lo que ve necesario poner fecha a esta recuperación y firmar un acuerdo plurianual.

Asimismo, el sindicato ha asegurado que reclamará la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010 y que pedirá que se habilite crédito para paliar las igualdades retributivas entre los empleados públicos dependientes de las diferentes administraciones públicas.

Por otro lado, CSIF propondrá un plan de rejuvenecimiento de la Administración, la renovación de 300.000 puestos de trabajo en cuatro años y la reducción de la temporalidad.

En este sentido, ha señalado que pedirá la recuperación de la jubilación voluntaria a los 60 años para el conjunto de los empleados públicos dentro de un plan de modernización de la Administración.

También instará a que se aplique la jubilación anticipada para determinados colectivos que desempeñan funciones "especialmente penosas".

Para frenar la temporalidad en la administraciones públicas, CSIF apuesta por agilizar los procesos de reducción de la temporalidad en el empleo público y por eliminar la tasa de reposición.

CSIF cree que hay que revertir la competencia sobre los servicios públicos y que esta medida "debe ir unida a un compromiso en el que se determinen los servicios que siempre deben de ser prestados por las administraciones públicas".

El sindicato ha señalado que también reclamará la modificación de la Ley de Libertad Sindical para que sea suficiente un cinco por ciento de representatividad para estar presente en los ámbitos de negociación. "La legislación sindical actual establece una coraza que impide crecer a otras opciones legítimas y deja sin representación a muchos ciudadanos", ha resaltado.

CESI

Por su parte, el presidente de CESI, Romain Wolff, ha asegurado durante su intervención que los "compañeros" de CSIF son "capaces", "contundentes" y "creativos", de ahí que cuando buscan cooperaciones para proyectos europeos CSIF sea una de las primeras fuerzas a las que "miran".

El dirigente alemán, además ha señalado que a los sindicatos independientes le incumbe la lucha de los derechos sociales y laborales para que "nadie quede atrás". "Hemos de velar para que las políticas comunitarias tengan un componente social, porque una sociedad con una base sólida de derechos sociales son el fundamente de una sociedad libre", ha reflexionado.

Por último, ha insistido que es un motivo "noble" el defender los derechos de los trabajadores y ha comprometido la labor del sindicalismo independiente para construir una Europa "mejor", al tiempo que ha trasmitido al recién reelegido presidente sus "mejores deseos" para el mandato que ahora comienza.