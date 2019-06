Publicado 28/06/2019 17:01:24 CET

BURGOS, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El briviescano Borja García representará a Burgos en el certamen Mister Gay Pride España 2019, siendo la primera vez que la provincia tiene representación dentro de este concurso nacional, según ha informado la organización a través de un comunicado recogido por Europa Press.

García, que reconoce que su mayor afición es "viajar por el mundo", ha explicado que su infancia en la localidad burgalesa de Briviesca, donde residió hasta los 17 años, "no fue fácil", ya que siendo homosexual siempre fue "el raro" y "el diferente" en el colegio por no compartir aficiones o gustos con el resto de chicos de su edad.

Pese a ello, ha explicado que gracias a la tolerancia de su entorno más cercano, familiares y amigos, recuerda "con mucho cariño" esa etapa, tras la cual se mudó a Segovia, primero, y a Sevilla, después, para cursar estudios de Publicidad.

Borja García ha señalado que su etapa de universitario se desarrolló en un ambiente más tolerante, ya que en ese periplo por diferentes ciudades convivió con gente proveniente de diferentes lugares de España y de diversas condiciones sexuales.

Al finalizar los estudios, se trasladó a Burgos para desarrollar su faceta laboral como 'freelance' en el campo del marketing y la publicidad, lo que permitió emprender una profesión que en la actualidad le obliga a pasar largas temporadas entre la capital burgalesa y Madrid.

García ha reconocido que le gustaría ser elegico Mister Gay Pride España para dar visibilidad "en todo lo que pueda" y "normalizar" las diferentes preferencias de orientación sexual en todos los ámbitos, evitando que las personas se sientan excluidas o discriminadas.

En este sentido, ha reconocido que le gustaría trabajar por los grupos minoritarios que no están tan presentes en los medios de comunicación o no disponen de tanta ayudas o facilidades por residir, por ejemplo, en pequeñas o medianas ciudades, como Burgos, en las que no existen asociaciones gays o locales de ambiente donde poder conocer a personas de una misma condición sexual.