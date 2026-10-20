Burgos renueva su reconocimiento internacional como 'Ciudad por el Comercio Justo'

La concejala de Servicios Sociales, Mila del Campo, y el secretario de Amycos, Andrés R. Amayuelas - AYUNTAMIENTO

BURGOS 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Burgos ha renovado su reconocimiento internacional como 'Ciudad por el Comercio Justo', una distinción que obtuvo por primera vez en 2016 y que avala el compromiso de la capital con el consumo responsable, sostenible y ético.

Así lo ha anunciado la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Mila del Campo, junto con integrantes del grupo de trabajo 'Burgos por el Comercio Justo', entidad promotora de esta iniciativa desde hace 15 años.

La renovación ha llegado tras evaluar el trabajo de los últimos ejercicios, que sitúa a Burgos entre los 14 municipios españoles que ostentan este sello de manera continuada y los más de 2.000 del ámbito internacional.

Según la documentación aportada para acreditar el cumplimiento de los estándares requeridos, la presencia de productos de comercio justo en la capital ha experimentado un notable avance. En el ámbito comercial se ha pasado de 19 a 22 establecimientos con oferta estable, mientras que en el sector de hoteles, restaurantes y cafeterías, la cifra ha crecido de 10 a 16 locales, lo que supone un incremento del 60 por ciento.

"Los datos superan los mínimos que exige la certificadora para un municipio del volumen poblacional de Burgos", ha destacado el secretario de la asociación Amycos y portavoz del grupo local, Andrés Amayuelas, quien ha subrayado que la iniciativa busca "afianzar cadenas de distribución que respeten los derechos laborales en los países de origen".

Junto a los establecimientos comerciales, la memoria recoge el respaldo de 16 entidades e instituciones locales, entre las que figuran la Cámara de Comercio y el Foro Solidario de la Fundación Caja de Burgos, además del compromiso continuo de once centros educativos de la ciudad.

El programa de sensibilización ciudadana mantiene una actividad "constante" a lo largo de todo el año a través del convenio suscrito con el Consistorio. Durante el último ejercicio se contabilizaron 29 acciones divulgativas, entre las que se incluyen talleres en centros cívicos, catas de productos, ciclos de cine documental y la celebración del II Encuentro de Comercio Justo de Castilla y León.

En esta labor divulgativa colaboran activamente las organizaciones que integran el grupo de trabajo desde la aprobación de la moción municipal en 2011 el propio Ayuntamiento, la Universidad de Burgos (UBU), Cáritas, Oxfam Intermón y Amigos.

LA COMPRA PÚBLICA

A pesar de los resultados positivos, los promotores de la iniciativa han señalado las compras y licitaciones públicas como el "principal margen de mejora para los próximos años". Aunque ya existen cláusulas sociales en pliegos de contratación como los servicios de máquina expendedora (vending) o en concesiones de centros cívicos, se trabaja para consolidar una compra pública éticamente responsable.

Desde la representación municipal han confirmado la disposición de los distintos departamentos para avanzar en esta línea de trabajo conjunto, que involucra no solo al Ayuntamiento, sino también a otras administraciones con sede en la ciudad como la Diputación Provincial, la UBU y la Administración General del Estado.

Para compartir el reconocimiento con la ciudadanía, el grupo de trabajo distribuirá en los próximos días un total de 3.000 piruletas libres de gluten en dependencias municipales y centros cívicos, como gesto de agradecimiento por la implicación social que ha hecho posible la conservación del distintivo.