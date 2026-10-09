El Campus de Ponferrada de la ULE celebra 25 años de Fisioterapia con unas jornadas los días 15 y 16 de octubre

Archivo - Campus de Ponferrada de la Universidad de León. - ULE - Archivo

LEÓN 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) celebrará 25 años de la implantación de los estudios en Fisioterapia con las jornadas nacionales 'Fisioterapia en el Campus de Ponferrada. XXV Aniversario: Especificidad, Interdisciplinariedad y Especialización en Fisioterapia' los días 15 y 16 de octubre.

El evento reunirá a más de un centenar de participantes y a reconocidos representantes del ámbito académico, científico y profesional de la Fisioterapia. Organizado por el área de Fisioterapia de la ULE, el encuentro abordará algunos de los principales desafíos que afronta su futuro y ofrecer un espacio de actualización e intercambio de conocimientos en torno a algunas de las principales líneas de evolución de la profesión.

La programación abordará la fisioterapia desde diferentes perspectivas, con sesiones dedicadas a la educación, la asistencia clínica, la investigación y la gestión, a las que se sumará un espacio centrado en nuevas formas de desarrollo profesional vinculadas al emprendimiento, la divulgación, las redes sociales y la creatividad.

Las jornadas contarán con la participación de especialistas y representantes de organizaciones profesionales y sociedades científicas de los ámbitos nacional e internacional. La especialización y la formación continuada tendrán un papel destacado para favorecer la reflexión sobre la evolución del sector y sobre la necesidad de incorporar nuevos conocimientos, herramientas y formas de trabajo para responder a los retos actuales y futuros de la profesión.

La celebración permitirá, además, poner la mirada en los 25 años de trayectoria de los estudios de Fisioterapia en la Universidad de León y en su papel dentro del desarrollo académico del Campus de Ponferrada. Desde su implantación, la titulación ha contribuido a consolidar la identidad del campus berciano en el ámbito de las Ciencias de la Salud y ha formado a generaciones de profesionales que hoy desarrollan su actividad en diferentes ámbitos de la asistencia, la investigación, la docencia y la gestión.

PRIMERA PROMOCIÓN

Precisamente, la presencia de antiguos estudiantes tendrá un significado especial durante el encuentro. Algunos de los integrantes de la primera promoción participan en la organización de las jornadas y otros forman parte de su programa científico, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El aniversario tendrá su momento más simbólico durante el acto de clausura, que estará presidido por la rectora de la ULE, Nuria González, y en el que se entregarán insignias a los egresados de la primera promoción.

Finalmente, el programa contempla la presentación de comunicaciones científicas y la entrega de reconocimientos a los mejores trabajos.