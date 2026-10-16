El Campus de Ponferrada de la ULE homenajea a la primera promoción de Fisioterapia 25 años después

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León (ULE) ha rendido homenaje a la primera promoción de Fisioterapia. - ULE

PONFERRADA (LEÓN), 16 (EUROPA PRESS)

El Campus de Ponferrada de la Universidad de León ha rendido homenaje a la primera promoción de la titulación de Fisioterapia, cuyos integrantes --48 estudiantes-- iniciaron sus estudios en 2001 y 25 años después 20 de ellos se han reencontrado para celebrar la trayectoria de una titulación que ha evolucionado junto a la profesión.

La rectora de la ULE, Nuria González, ha recordado cómo a lo largo de los últimos 25 años la titulación se ha consolidado hasta situarse entre las cinco más demandadas de la Universidad, con más de 1.500 solicitudes de preinscripción y cerca de 200 estudiantes que la eligen como primera opción. Esta evolución ha contribuido también a consolidar el Campus de Ponferrada como espacio de formación superior en Ciencias de la Salud.

Ante los retos que tiene por delante la Fisioterapia, como avanzar en el reconocimiento de sus especialidades, desarrollar sus competencias profesionales y reforzar la colaboración con otras disciplinas sanitarias, la rectora ha destacado la responsabilidad de la Universidad de formar profesionales capaces de adaptarse a una realidad sanitaria en constante evolución, trabajar en equipo e incorporar los avances científicos a su práctica, sin olvidar que "detrás de cada tratamiento hay una persona y unas necesidades concretas".

En ese compromiso González ha situado la futura Policlínica del Campus de Ponferrada, prevista para 2029, como una herramienta para reforzar la formación práctica y acercar el aprendizaje universitario a la realidad asistencial, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

El objetivo, ha señalado, es que los estudiantes puedan desarrollar sus competencias en contacto con las necesidades reales de las personas y que el conocimiento generado desde la Universidad contribuya a mejorar su atención y su calidad de vida. "Ese es nuestro compromiso con la Fisioterapia y con el Campus de Ponferrada", ha sostenido.

La jornada también ha contado con la presencia de Jesús Ángel Seco, catedrático de Fisioterapia y primer profesor incorporado a la titulación en el Campus de Ponferrada. Su llegada, en octubre de 2001, coincidió con los primeros pasos de unos estudios que comenzaron como diplomatura y crecieron a medida que la Universidad ampliaba los equipamientos, los recursos materiales y la plantilla docente.

GANAS DE TRABAJAR E ILUSIÓN

"Comenzamos con unas ganas de trabajar y una ilusión tremenda", ha recordado Seco, que ha destacado el orgullo que supone comprobar cómo aquellos primeros titulados han sido reconocidos por su trabajo en los centros en los que desarrollan su labor profesional.

EL REENCUENTRO

Entre los integrantes de la primera promoción de Fisioterapia en el Campus de Ponferrada se encuentra Lorena Álvarez, que llegó a la titulación después de estudiar INEF en León y conocer la profesión a raíz de una lesión. La apertura de la diplomatura en Ponferrada le permitió formar parte de la primera promoción. Tras desarrollar su trayectoria en el ámbito asistencial, regresó a la Universidad como profesora permanente y cerró de alguna manera un recorrido que la ha llevado de las aulas a la docencia.

"Ha cambiado muchísimo, sobre todo nuestra área de conocimiento. Cada vez somos más visibles en la sociedad, tenemos más peso y ha evolucionado muchísimo el conocimiento científico que hoy se aplica en la práctica clínica", ha explicado Álvarez, que se ha referido al paso de la diplomatura al actual grado de cuatro años y la adaptación de los estudios a las necesidades de una profesión que ha ganado reconocimiento y presencia en la sociedad.

UNA PROFESIÓN MUY DEMANDADA

Alicia García, también integrante de aquella primera promoción, ha seguido un camino en el que combina la atención a pacientes con la docencia universitaria. Profesora asociada, compagina desde hace más de dos décadas ambas facetas y conoce la evolución de la Fisioterapia desde las aulas y desde la práctica clínica. A su juicio, la profesión atraviesa un momento de especial reconocimiento. "Hoy por hoy es una profesión muy valorada, muy demandada", ha recalcado.

La trayectoria de Raúl Cobreros refleja otra forma de mantener vivo el vínculo con aquella primera promoción. Tras finalizar sus estudios, trabajó durante un tiempo en la clínica privada y después se incorporó a la Universidad, donde ha desarrollado su carrera docente y ejercido como vicedecano durante varios años. En este tiempo también ha vivido la transformación de los estudios y la necesidad de continuar con su formación, desde la diplomatura inicial hasta el máster y el doctorado. "Para mí es un orgullo haber formado parte de la primera promoción y mantenerme dentro de la Universidad hasta hoy", ha afirmado.

El acto ha contado con la vicerrectora del Campus de Ponferrada, Pilar Marqués, así como su predecesor, Luis Herráez, el que fuera vicerrector cuando se implantó la titulación, así como la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Brisamar Estébanez; la subdirectora del Departamento de Enfermería y Fisioterapia, Marta Valencia y Ana Felicitas López, organizadora de las Jornadas.