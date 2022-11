El cariño como terapia abre con 'The Quiet Girl' una jornada dedicada a Irlanda

La ópera prima de Colm Bairéad, basada en una novela de Claire Keegan, representará a Éire en la próxima edición de los Oscar

VALLADOLID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cariño como terapia y el valor de hablar poco son algunas de las ideas que Colm Bairéad (Dublín, 1981) ha plasmado en su ópera prima, 'The Quiet Girl', película que representará a Irlanda en la próxima edición de los Oscar y que ha abierto este jueves una jornada protagonizada por este país en la 67 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Basada en la novela 'Foster', de Claire Keegan (Wicklow, Irlanda, 1968), la película narra, con una mimada fotografía a cargo de Kate McCullough y un formato cuadrado que cierra el plano para añadir veracidad a la trama, un verano en la vida de Cáit (Catherine Clinch), una niña de nueve años con problemas de sociabilidad que se traducen a su vez en un trastorno de incontinencia, fruto del ambiente disfuncional en el que vive, una familia numerosa con apuros económicos a la que pronto llegará un nuevo bebé y un padre desatento y con problemas de alcoholismo al que da vida el actor Michael Patric.

Ante las dificultades que vive la familia y hasta que la madre de Cáit --interpretada por Kate Nic Chonaonaigh-- dé a luz, la niña es enviada con una prima de su progenitora y su esposo, dos granjeros marcados por la tragedia familiar.

Con la familia Kinsella, Cáit encontrará el cariño del que carecía en su casa, especialmente de la mano de Eibhlín (Carrie Crowley), la cual asumirá un rol maternal que devolverá a la niña la confianza y la alegría de las que carece.

Por lo que se refiere al esposo de Eibhlín, Seán (Andrew Bennett), la personalidad de la niña conseguirá ablandar su coraza sentimental y acceder a un corazón herido por la pérdida, despertando así su instinto paternal.

De esta forma, tanto el matrimonio Kinsella como Cáit encontrarán en el cariño la terapia afectiva que necesitaban. Así, la callada niña irá abriéndose a sus padres de acogida al tiempo que los prejuicios a los que solía enfrentarse por su silenciosa forma de ser serán valorados y apreciados por Eibhlín y Cáit, sometidos a su vez a las habladurías e indiscreciones de la comunidad rural en que viven.

LA RELACIÓN ENTRE CÁIT Y SEÁN

Durante la rueda de prensa de presentación del filme en la Sección Oficial, su director, Colm Bairéad, ha explicado que un punto clave en la historia era la relación entre Cáit y Seán, que evoluciona de esa frialdad inicial hacia una mayor complicidad, algo que, según ha admitido el realizador, fue ocurriendo en paralelo durante el rodaje entre Clinch y Bennett.

Por su parte, la productora, Cleona Ní Chrualaoi, ha reconocido el "gran desafío" que supuso dar con la actriz principal para un papel de una niña de nueve años, un trabajo que Bairéad y ella --a la sazón pareja-- realizaron juntos durante siete meses sin un director de casting, hasta poder dar con Catherine Clinch.

Sobre ello ha insistido el director y responsable del guión, quien ha alabado el "instinto y habilidad" mostrados por la niña durante la filmación para interpretar un "impresionante papel".

A lo largo de sus 95 minutos de metraje, 'The Quien Girl' ('An Cailín Ciúin') --Gran Premio del Jurado Internacional Generation Kplus a la mejor película en el Festival de Berlín y Premio del Público en los festivales de Dublín y Taipei-- combina diálogos en inglés y gaélico irlandés y retrata con naturalidad el modo de vida en las granjas de la isla esmeralda. El montaje de la cinta es fruto de John Murphy, con soido de John 'Bob' Brennan y música de Stephen Rennicks.

Nacido en Dublín (Irlanda) en 1981, Colm Bairéad estudió cine y televisión en el Instituto de Tecnología de Dublín. Su primer cortometraje tras graduarse, 'His Father's Son' (2005), triunfó en varios festivales internacionales. En 2012 fundó junto a Cleona Ní Chrualaoi la productora Inscéal y ha dirigido films como el docudrama 'The Maamtrasna Murders' (2018) o 'Women of the Revolution' (2015).

En esta jornada dedicada al país invitado de la 67 Seminci, se ha proyectado también el cortometraje de animación 'Regular Rabbit', una coproducción entre Irlanda y Canadá en el que el actor de 'Juego de Tronos' Rory McCann (Sandor Clegane en la popular serie de HBO) pone la voz al protagonista.

El corto, escrito y dirigido por Eoin Duffy, plantea a través de una historia de animales en el bosque cuestiones como el acoso, las 'fake news' y la violencia a lo largo de sus nueve minutos.