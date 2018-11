Cáritas alerta del perjuicio para las familias que supondría una nueva crisis tras el desgaste para salir de la anterior

Publicado 14/11/2018 13:53:33 CET

LEÓN, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cáritas Española ha alertado del perjuicio que podría suponer para algunas familias una nueva crisis tras el desgaste económico que han sufrido para salir de la última recesión que se ha producido en el país.

Así lo ha asegurado la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiró, que este miércoles ha realizado una visita institucional a la sede de la organización no gubernamental en León, donde ha estado acompañada por la directora de la misma, Beatriz Gallego.

Peiró ha señalado que "algunas de las estrategias de apoyo de las familias durante las crisis fue vender propiedades o la vuelta a casa de los hijos".

Al respecto, cree que con esa situación prolongada en el tiempo "se ha debilitado la capacidad de apoyo de las familias", por lo que estima que "de cara a una nueva crisis, les sería más complicado prestar ayuda".

No obstante, la secretaria general de Cáritas Española espera que no se produzca ninguna nueva crisis porque, a su juicio, los efectos de la última no han terminado del todo. En ese sentido, ha indicado que hay 1,2 millones de personas que están en exclusión "severa" y seis millones que están en integración "escueta" que corren el riesgo de exclusión ante cualquier varapalo.

Asimismo, Peiró ha explicado que en el balance de la situación actual de España se ha producido una cierta "recuperación social", ya que el 48 por ciento de la población española está plenamente integrada.

Durante su visita a León, la secretaria general de Cáritas también ha aprovechado para dar una formación interna a los miembros de la ONG en la provincia leonesa con una acción titulada 'Una Caritas al servicio de la Transformación Social'. Al respecto, ha destacado que a nivel nacional han atendido a 1,5 millones, las mismas a las que han prestado ayuda fuera de las fronteras del territorio español.