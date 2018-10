Carnero advierte a López que su moción no prosperará por falta de separatistas catalanes y proetarras de Bildu

Publicado 25/06/2018 12:35:57 CET

El dirigente del PP no ve motivo para una acción de este tipo al no ver "atisbo" de irregularidades en el proyecto de Meseta Ski

VALLADOLID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, considera que no hay "motivo" para la moción de censura anunciada por la diputada socialista Teresa López, a la que, además, ha advertido de que tal medida no saldrá adelante porque "en esta institución la suerte es que no están ni los separatistas catalanes ni los proetarras de Bildu".

El máximo responsable de la institución provincial, en declaraciones recogidas por Europa Press, también, en tono irónico, ha trasladado un mensaje de tranquilidad a la portavoz socialista, a la que ha prometido que el grupo del PP en el Ayuntamiento de Tordesillas no presentará moción de censura contra el alcalde socialista, José Antonio González Poncela, por el otorgamiento hace doce años de las licencias para el proyecto de Meseta Ski.

"Esté usted tranquila, señora López, que no vamos a presentar moción de censura en el Ayuntamiento de Tordesillas porque no hay motivo", ha reiterado Carnero, quien ha invitado a la socialista a acudir a la Fiscalía de Valladolid si de verdad observa irregularidades, en lugar de buscar antes un acuerdo político para hacerlo.

"Cruzar al otro lado desde la calle desde el Palacio de Pimentel no puede ser fruto de un acuerdo político sino fruto de la convicción de que ha habido algo irregular", asevera el dirigente del PP, quien apostilla que él no ha acudido a la acusación pública porque hasta ahora no ha apreciado "atisbo" alguno de ilegalidad en la tramitación del polémico proyecto.

Por ello, el presidente de la Diputación ha instado a Teresa López, como presidenta de la comisión de investigación creada al efecto, que ponga en manos del pleno de la institución cuanto antes las conclusiones alcanzadas para que puedan ser aprobadas, algo que, como así ha reprochado, aún no se ha producido pese a que los trabajos de investigación concluyeron hace dos meses.

Así, Carnero reitera la necesidad de que las conclusiones se lleven al pleno cuanto antes para su aprobación y al mismo tiempo todos los grupos se pongan manos a la obra para que el proyecto de Meseta Sport "sea una realidad porque va a ser de gran importancia para el desarrollo de esta provincia".