Carnero defiende Seminci como "espacio de libertad" y ve las críticas de Díaz Pico como "opiniones personales"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, junto a los codirectores de Seminci Mariona Viader y Javier H. Estrada, junto a otros representantes municipales y de patrocinadores, recogen el kit de acreditados en el festival. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha defendido este jueves que la Semana Internacional de Cine (Seminci) es "un espacio de libertad" en el que "no hay cine ideologizado", al tiempo que ha subrayado que el festival tiene el apoyo "total" de la Junta de Castilla y León, por lo que ha situado las críticas del consejero de Cultura y procurador de Vox electo por Valladolid, José Antonio Díaz Pico, en las "opiniones personales".

Así se ha expresado Carnero, que Gobierna junto a Vox en el Ayuntamiento de la ciudad, en declaraciones a los medios de comunicación al ser preguntado por las declaraciones en las que Díaz Pico ha asegurado que el festival vallisoletano, que este viernes inicia su edición 71, "tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica" y que da paso a "un cine más ideologizado".

Además de defender el festival como un espacio de libertad ha subrayado que "más allá de las opiniones personales que pueda tener cualquier persona" la Junta de Castilla y León apoya el festival de manera "total y claro" y se ha mostrado seguro de que el compromiso del Gobierno autonómico es "de seguir apoyándolo" y "se verá en los presupuestos del año que viene y en un futuro".

Para el alcalde Seminci es "un espacio de libertad de todos aquellos amantes del cine que se acercan, de todos los que quieren disfrutar de Seminci y de todos los espectadores, y muy especialmente de todos y cada uno de los vallisoletanos que participan".

Pero más allá de eso, ha aseverado que si ya con ser "un espacio de libertad" lo considera "suficiente", también es "un símbolo de la ciudad de Valladolid", que considera que todos los vallisoletanos llevan "en el corazón" acudan o no acudan a los cines en esta semana de proyecciones.

"Estamos ante el primer evento cultural de Castilla y León, por supuesto de Valladolid, y eso lo dice absolutamente todo", ha enfatizado.

En cuanto a las críticas del consejero vallisoletano sobre el cine "ideologizado", Carnero ha comenzado por plantear que le pregunten a él por lo que quiso decir con esa afirmación, pero ha negado que si Seminci es "un espacio de libertad" considera que no hay en ella "cine ideologizado".

"El cine es una expresión artística y la expresión artística, por definición y por antonomasia, es libertad. Y la libertad se expone, se manifiesta de la manera que considera ella a sí misma", ha reflexionado Carnero, que ha reiterado que no cree que haya cine "ideologizado" sino "cine bueno, cine malo, cine que te gusta o que no te gusta, pero eso ya es otro tema".

CODIRECTORES

Mientras tanto, los codirectores de la 71 edición de Seminci, Mariona Viader y Javier H. Estrada, han coincidido con el alcalde en que no creen que haya cine "ideologizado" en el festival, sino que como ha subrayado Estrada proyecta "cine de autor" que consiste en "crear sin ningún tipo de cortapisa" y "avanzar en una mirada humanista".

El festival aglutina "una pluralidad de miradas de diferentes procedencias, de diferentes temáticas, geografías y eso es lo que ha representado Seminci en todos estos años", ha insistido Viader.

Ambos han señalado que la mejor prueba de ello es la programación del festival esta año, confeccionada "desde la total libertad, como debe ser y mostrar el cine de autor", después de 70 ediciones del festival, en una edición que avanzan que será "preciosa, también emocionalmente, con componentes muy particulares"

En definitiva, han recalcado que en estos diez días en Valladolid se va a "celebrar el cine" y "la diversidad del cine".

RECUERDO AL EXDIRECTOR FALLECIDO CIENFUEGOS

En cualquier caso, el regidor vallisoletano ha recalcado que este 2026 se presenta "una edición con toda la magia, la ilusión y las ganas de ver" las 208 proyecciones, de las cuales más de 100 son estrenos.

Carnero ha subrayado que la edición 71 tiene "un motivo muy especial" como es homenajear a quien fue el director de Seminci hasta el año pasado, José Luis Cienfuegos, que falleció en diciembre de 2025 y al cual ha recalcado que llevan "en el corazón" quienes aman y quieren el cine y Seminci.

También ha incidido en que los actuales codirectores "han sabido coger el testigo" que dejó Cienfuegos de manera prematura y lograr que la 71 edición haya "podido llegar a puerto, a este momento tan importante para la ciudad de Valladolid".