Carnero deja en manos de Mañueco la decisión de cuándo tiene que dejar el cargo de consejero

VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato del Partido Popular a la alcaldía de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha apuntado que la fecha en la que debe dejar la Consejería de Presidencia depende "logicamente" de la decisión del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, puesto que es quien le designó en el cargo.

"La fecha no la he puesto, depende logicamente de la decisión de quien me ha nombrado que es el presidente, Alfonso Fernández Mañueco", ha expresado Carnero en rueda de prensa al ser preguntado acerca de si tiene fecha para dejar la Consejería de Presidencia con motivo de su candidatura a propósito de que este martes la ministra de Industria, Reyes Maroto, se ha despedido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para concurrir a la Alcaldía de Madrid.

En todo caso, ha señalado que hasta el día de la toma de posesión como concejal y espera que alcalde de Valladolid "tiempo habrá de decidir si continuar hasta ese momento o cesar días antes".

Con todo, ha apuntado que respeta la decisión de la ministra de Industria, Comercio y Turismo y que "a buen seguro obedece a una decisión muy personal".