Carnero elude la polémica y se apunta a una nueva edición llena de "buen cine de autor en plena libertad"

Policías locales de Valladolid se concentran ante el Teatro Calderón, sede de la Seminci, para exigir mejoras en sus condiciones de trabajo y salariales. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha invitado a los aficionados al mundo del cine a participar en la 71 Semana Internacional de Cine (Seminci), una nueva edición llena de "buen cine de autor en plena libertad".

De esta forma, el primer edil del Ayuntamiento de Valladolid eludía profundizar en la polémica surgida en las últimas horas después de la orden de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte autonómica de 'prohibir financiar proyectos con supuesto adoctrinamiento ideológico' y de las declaraciones de su titular, José Alberto Díaz Pico, en la que este aseguraba que el certamen "tiene mucho que mejorar en neutralidad ideológica" y que da paso a "un cine más ideologizado".

Al margen de este nuevo panorama, que ha llevado al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a anunciar este mismo viernes que su departamento recurrirá dicha orden por la vía contencioso-administrativa, en los prolegómenos del inicio de la gala de apertura de Seminci Carnero, en declaraciones recogidas por Europa Press, asiste a un evento "con toda la emoción, con toda la magia y con todas las ganas de ver buen cine, buen cine de autor".

Tal y como ha apostillado, "eso es Seminci y eso es lo que expresa esta ciudad en un ámbito de auténtica libertad a ultranza, con independencia de si hay o no hay polémica", pues "esta es una expresión artística y lo mejor que tiene es precisamente eso, la expresión artística hecha desde y para la libertad".

Las manifestaciones del alcalde se han visto un tanto mitigadas por el sonido de fondo de las reivindicaciones de la Policía Local, con funcionarios de paisano que han protagonizado una concentración en las inmediaciones del Teatro Calderón, sede del certamen.

A este respecto, Carnero se ha limitado a indicar que ha estado con ellos "hablando", les ha recordado que han llegado a "muchísimos acuerdos" y les ha trasladado su compromiso a "seguir hablando".