Carnero justifica el tuit del PP sobre la lesión de Puente y recuerda que le ha llamado "vago", "facha" o "indolencio"

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, el 'popular' Jesús Julio Carnero, ha justificado este lunes, durante el Pleno municipal, el "tuit" de su partido en el que se empleaba un vídeo grabado cuando el exalcalde de la ciudad y ministro de Transportes, Óscar Puente, se lesionó gravemente la rodilla en el año 2023, en el que considera que el PP hizo "discurso", al tiempo que ha reprochado la "piel fina" de los socialistas cuando, ha recordado, el exregidor le ha llamado en redes "incompetente, incapaz, indolencio, Atila, saboterrador, trilero, vago o facha", entre otros "insultos".

Estas afirmaciones de Carnero han llegado durante el apartado de control al Gobierno municipal, en el turno de preguntas, entre las cuales el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Pedro Herrero, preguntaba por qué el alcalde justifica el mensaje publicado por la cuenta oficial del PP en 'X' el pasado 5 de octubre.

En el mencionado 'post', el PP respondía a un mensaje previo del exalcalde, ministro y candidato del PSOE al Congreso de los Diputados por Valladolid que aseguraba, con una imagen del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "ya se huele el miedo", con la reproducción del vídeo de la lesión de Puente y un texto que señalaba: "miedo le tenías tú a un esguince" --el entonces alcalde se rompió el cuádriceps y tuvo que ser operado pocos días después--.

Pedro Herrero ha empleado como comparación lo que hubiera pensado el actual alcalde si él mismo hubiera publicado una imagen suya cuando estuvo ingresado en la UCI por COVID en 2021 con un texto que dijera: "miedo le tenías tú a un catarro".

Carnero ha justificado el mensaje de su partido, el cual reposteó en su perfil de 'X', en que no critica que Óscar Puente sufriera dolor por aquella lesión, sino que interpreta que el PP buscaba responder al supuesto miedo que el exalcalde socialista ve en Feijóo y se apoyaba en ello en las exclamaciones que se escuchan en dicho vídeo --"ahora no, ahora no"--. De hecho, ha apostillado que "el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional".

"¿Miedo a qué tiene el señor Feijóo? Un señor que ha ganado por mayoría absoluta y por mayoría relativa todas las elecciones a las que se ha presentado, contra otro, el anterior alcalde y actual ministro que no ha ganado ninguna elección", ha preguntado Carnero. Cabe apuntar que Óscar Puente lideró en las elecciones municipales la lista más votada, con 9.000 apoyos más que el PP.

Carnero ha reprochado, asimismo, la "piel fina" que considera que tiene el PSOE y sus integrantes, ya que ha recordado que en la misma red social Puente le ha "insultado" con términos como "Incompetente, Incapaz, Indolencio, Atila, Saboterrador, Trilero, Vago, facha", entre otros; y que él se ha mantenido "callado" y así ha asegurado que va a estar cuando, da por hecho, vuelva a insultarle.

"Menos miedos, más tranquilidad y más libertad de expresión, que parece ser que solo la quieren para ustedes, pero no para el resto", ha enfatizado Carnero.

El alcalde 'popular' ha señalado que, como recordó Puente, le envió mensajes de apoyo cuando estuvo ingresado en la UCI y que él también tuvo palabras de cariño para su predecesor unos días después de su lesión e incluso hace algo más de un año le felicitó por el nacimiento de su tercer hijo. Pero, ha apostillado, "fíjense en todo lo que ha sucedido desde entonces y en cómo estamos ahora".

Carnero ha respondido en primera persona tanto a esta pregunta como a varias posteriores que le ha formulado también Pedro Herrero sobre compaginar la candidatura al Senado con la Alcaldía o el sueldo que percibe.

Todo ello en una sesión, que ha durando cuatro horas y media y que ha estado marcada por el clima de precampaña, con alusiones constantes, sobre todo por parte de PP, Vox y en menor medida el PSOE, a críticas a los líderes nacionales de los partidos.

Ha resultado imposible llegar a acuerdos entre los partidos en las cinco mociones debatidas y sólo en una de ellas han coincidido el PP y Vox, en la que el partido que lidera el Gobierno municipal ha propuesto al Gobierno de España que facilite el desarrollo de un proyecto de alquiler de salas para eventos privados en el edificio de Los Álamos, en el parque de Las Moreras.

VTLP y el PSOE han votado en contra debido a, en el caso de los primeros, que consideran que el espacio tiene la relevancia y las condiciones adecuadas para desarrollar un "contenedor" de actividades de tipo municipal durante los meses de abril a septiembre y, en el caso del PSOE, porque consideran que el PP pretende que la CHD autorice el proyecto tal y como está.

El concejal de Urbanismo, Ignacio Zarandona, ha señalado que con la misma normativa la misma CHD dio el visto bueno en 2018 a unos pliegos aprobados entonces por el ejecutivo de PSOE y VTLP que derivaron en la concesión del espacio para un proyecto privado, que finalmente no salió adelante.

SEGURIDAD JURÍDICA EN EL AYUNTAMIENTO

Otra moción rechazada ha sido la del PSOE que reclamaba varias medidas para "mejorar la seguridad jurídica" en el Ayuntamiento, con mención a diversos procesos judiciales en los que el equipo de Gobierno ha sido condenado o ha visto como se anulaban algunos de sus acuerdos. Una de las propuestas se dirigía a que Carnero prescinda del criticado puesto de director general de Coordinación de Políticas de Alcaldía.

La portavoz del Grupo Popular, Blanca Jiménez, ha argumentado que el PSOE "coló con impuestos a las sobrinas de un ministro" en organismos públicos. "Las putas de Ábalos, sí, los coordinadores de políticas públicas, no", ha ironizado.

En un tono similar, el concejal de Vox, Alberto Cuadrado, se había referido al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, afectado por una investigación judicial que incluye las dudas sobre la procedencia de una serie de hoyas, como "el collares", sobrenombre que posteriormente ha empleado también la portavoz del PP.

El socialista Pedro Herrero ha mostrado su asombro por que en el Pleno los partidos del gobierno municipal hayan mezclado argumentos como las "putas" o la Virgen de San Lorenzo --la mencionó el concejal de Vox Víctor Martín por ser "alcaldesa perpetua" de la ciudad-- "para hablar de seguridad jurídica", sin que nadie haya "negado la existencia del problema".

Esta moción fue rechazada como también lo fue la presentada por el PSOE para reclamar al Ayuntamiento la aprobación este año de una convocatoria destinada a apoyar económicamente la instalación de ascensores en edificios residenciales.