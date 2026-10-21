Carteleras con fotografías de gran formato rematan la reparación del túnel peatonal de Arco de Ladrillo en Valladolid

El túnel peatonal de Arco de Ladrillo, en Valladolid, tras sus obras de acondicionamiento. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha visitado hoy la actuación de reparación y acondicionamiento del túnel peatonal bajo las vías del ferrocarril en Arco de Ladrillo, unos trabajos con los que ya se llevo a cabo la instalación de celosías metálicas dirigidas a disuadir de la realización de pintadas y cámaras de vídeovigilancia y que finalizan este miércoles con la instalación de las carteleras publicitarias retroiluminadas en las que se han instalado fotografías de gran formato.

La intervención, según han señalado fuentes municipales, ha supuesto una inversión aproximada de 87.000 euros y ha permitido "mejorar el estado de conservación de este espacio, renovar sus acabados y reforzar sus condiciones de seguridad".

Las obras comenzaron a mediados del pasado mes de agosto y han incluido diferentes trabajos de reparación, tratamiento de las superficies y acondicionamiento de los elementos existentes, con el objetivo de mejorar la imagen y el mantenimiento de este paso peatonal.

Entre las principales actuaciones realizadas se ha destacado el saneado de las superficies deterioradas del tablero y su reconstrucción, así como la limpieza con agua a presión de los paramentos horizontales y verticales.

Asimismo, se han acondicionado las barandillas y los pasamanos, mediante trabajos de cepillado y limpieza.

Otro de los elementos destacados de la actuación ha sido la instalación de celosías metálicas galvanizadas disuasorias, con su correspondiente estructura de sujeción a los muros y tratamiento de acabado. Para adaptar el conjunto a esta nueva configuración, también se ha acondicionado y ajustado el pasamanos existente.

Además, se han instalado cámaras de vídeovigilancia orientadas a prevenir o disuadir de la realización de actos vandálicos.

La actuación se completa con la instalación de cuatro carteleras publicitarias retroiluminadas de seis por dos metros en las que se han instalado fotografías del archivo municipal y una de ellas protagonizada por vehículos actuales de la marca Renault en la factoría de la firma francesa.

La intervención ha incluido también la limpieza y renovación de la jardinera ubicada en las cercanías del acceso al túnel, donde se ha extendido tierra vegetal y colocado césped artificial.