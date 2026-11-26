La inauguración del belén ha contado con la participación, entre otros, del alcalde de León, José Antonio Diez; el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio, y representantes de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. - UNICAJA

LEÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unicaja colabora un año más con la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León con la cesión de la Casa de Carnicerías para la celebración de sus actividades navideñas, entre las que se encuentra su tradicional belén.

La inauguración ha tenido lugar este jueves, en un acto que ha contado con la participación, entre otros, del alcalde de León, José Antonio Diez; el director territorial Noroeste de Unicaja, Manuel Rubio, y representantes de la hermandad.

El belén, que podrá visitarse hasta el 10 de enero de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, cuenta con una superficie de 72 metros cuadrados, fruto de diez semanas de trabajo de Jorge López Arenas, José Ángel Arias y José Luis de Paz, hermanos de la cofradía, que han dedicado más de 1.000 horas de trabajo.

La instalación pertenece en parte al patrimonio de la Cofradía y se completa con piezas cedidas por los hermanos Jorge López Arenas y José Luis de Paz, cuya colaboración contribuye a enriquecer la calidad artística y la riqueza de detalles de este montaje navideño, según ha informado a Europa Press en un comunicado Unicaja.

El belén reúne numerosos elementos artesanales, escenas costumbristas, figuras en movimiento, cursos de agua y efectos de iluminación que recrean diferentes estampas de la vida cotidiana en la época del nacimiento de Jesús.

ACTIVIDADES ABIERTAS A LA CIUDADANÍA

De este modo, Unicaja da continuidad a la colaboración que mantiene desde hace años con la hermandad y que permite que este emblemático edificio, propiedad de la entidad, acoja actividades abiertas a la ciudadanía. La Casa de Carnicerías se convierte así durante estas fechas en un espacio de encuentro en torno a una de las tradiciones más arraigadas de la Navidad.

Manuel Rubio ha destacado la satisfacción de Unicaja por contribuir a iniciativas que mantienen viva la actividad cultural y social de León: "Nos satisface especialmente que la Casa de Carnicerías, un edificio histórico estrechamente ligado a la historia de León, abra sus puertas a iniciativas como esta". "Para Unicaja, es una manera de contribuir a que este espacio siga vivo, al servicio de la ciudad y de las personas que la hacen crecer", ha añadido.

"ENRIQUECER LA VIDA DE LA CIUDAD"

El director territorial Noroeste de Unicaja también ha puesto en valor la trayectoria de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno y su contribución a la conservación de las tradiciones y el patrimonio leonés. "Su labor es fundamental para preservar nuestras señas de identidad y enriquecer la vida de la ciudad", ha señalado.

"Nuestra vinculación con León y con Castilla y León es estrecha y duradera", ha subrayado, para añadir que el objetivo es "seguir acompañando a sus instituciones, asociaciones y colectivos, apoyando, para ello, proyectos que generan actividad, favorezcan la convivencia y contribuyan al desarrollo social". "Entendemos que estar cerca de un territorio también significa implicarse en su cultura, en sus tradiciones y en las iniciativas que dan vida a sus ciudades y pueblos", ha apostillado.

Durante el acto de inauguración del belén, la Cofradía ha presentado el resto de las actividades navideñas que se desarrollarán durante las próximas semanas en la Casa de Carnicerías, entre las que destaca, como principal novedad, la celebración de la I Cabalgata de los Pajes Reales.

COMPROMISO CON LEÓN Y SU ENTORNO

La colaboración de Unicaja con la hermandad se enmarca en su compromiso con el desarrollo económico y social de los territorios en los que opera, así como con el impulso de la cultura, el patrimonio y las actividades que favorecen la participación ciudadana.

A través de este tipo de acuerdos, la entidad respalda la labor de asociaciones e instituciones que desempeñan un papel relevante en sus comunidades y contribuye a que espacios de valor histórico y cultural, como la Casa de Carnicerías, mantengan su utilidad y permanezcan vinculados a la vida de la ciudad.