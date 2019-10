Casado critica la "pobre argumentación" de Tudanca para no reunirse pero le pide su propuesta para Sanidad

Publicado 15/10/2019 15:07:14 CET

VALLADOLID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha enviado una carta a al secretario general del PSOE en la Comunidad, Luis Tudanca, en la que critica su "pobre argumentación" para no acudir a la reunión convocada este martes para abordar un posible pacto por la sanidad, aunque ha reiterado su oferta de diálogo y le ha pedido su propuesta para estudiarla.

"He leído atentamente su amable respuesta y he de decirle que, no por esperada, me ha resultado menos desalentadora", inicia la misiva recogida por Europa Press la consejera, que afea a Tudanca que con su negativa a participar en el diseño del futuro de la sanidad "silencia" la voz de la tercera parte de los ciudadanos de la Comunidad, que confiaron en el PSOE para contribuir a las reformas "necesarias".

Sin embargo, califica de "pobre argumentación" que se "esconda" bajo el pretexto y la exigencia de retirar un proyecto "fruto del trabajo y el compromiso de muchos profesionales" cuando no tiene la mayoría necesaria para ello.

"En democracia no se exige, se dialoga", agrega en la carta Verónica Casado, quien señala que para conseguir cambios "hay que saber sumar mayorías" porque la exigencia "unilateral" no es "el mejor camino" para conseguirlas, algo que asegura que "desgraciadamente" es lo que se h visto en España estos últimos meses. "Exigencia, falta de diálogo, bloqueo e impotencia política para conseguir las reformas que necesita nuestra querida nación", añade.

La consejera considera que "persistir", también en Castilla y León, "con esa política de bloqueo que ha llevado a la parálisis política al país" no es "exactamente lo que los ciudadanos exigen" de los políticos.

Por ello, ha reiterado su oferta de diálogo --como ya hiciera en la carta que le remitió el 8 de octubre para convocarle a la reunión-- y "como prueba de ello" le ruega que les haga llegar la propuesta de trabajo de la que Tudanca habla, con planificación presupuestaria y su calendario a corto, medio y largo plazo, para que puedan estudiarlo los técnicos con el fin de "incluir" en su futuro proyecto todas aquellas consideraciones que entiendan que pueden ser de "utilidad".

NIEGA LOS RECORTES

Tras esta petición y oferta de diálogo, la consejera señala que no contestaría a "otras afirmaciones carentes de rigor" sobre el desmantelamiento de la sanidad pública y los recortes, que niega que haya emprendido la Consejería, "como se puede deducir fácilmente de las continuas medidas de inversión que ha tomado estos últimos meses".

Así, niega no sólo que no hayan desmantelado nada, sino que además afirma que se ha extendido la atención continuada en Burgos a todos los centros de salud, se ha asegurado la asistencia en los hospitales comarcales (como el caso de la ginecología en Aranda, explica) y tienen la intención de asegurar la asistencia "de calidad" en todo el territorio. "Todo ello, pese al temible impacto que puede tener en los próximos diez años la jubilación de una parte importante de nuestra plantilla de facultativos", ha añadido.

Por otro lado, la titular de Sanidad se refiere a la recuperación de plantillas y pide a Tudanca que aporte documentación, "si es que existe", sobre el recorte de las mismas y dónde se han producido con el fin de poder analizarlo detenidamente.

En este sentido, le recuerda que la falta de cobertura de algunas plazas no puede atribuirse al recorte de plantilla, sino a la imposibilidad de contar con facultativos especialistas por la escasez de los mismos, la cual asegura que "no se soluciona de forma mágica de un día para otro" y le invita a preguntar a los consejeros del ramo en otras comunidades como Valencia, Castilla La-Mancha o La Rioja, "que le podrán explicar el mismo problema" que se tiene en la Comunidad.

"Necesitamos incrementar la oferta de formación y conseguir fidelizar a nuestros especialistas. Estamos trabajando duramente en ambos campos, pero nos encantaría también recibir sus propuestas a este respecto", afirma.

Finalmente, Verónica Casado asegura que queda a su disposición para las aclaraciones que considere necesarias y a la espera de que envíe de forma "detallada" sus propuestas o las haga llegar a través de sus proposiciones parlamentarias. "Estaremos encantados, en ambos casos, de analizarlas y debatirlas pensando siempre en el interés de nuestra Comunidad", finaliza.