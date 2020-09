Casado pide extremar medidas en Zamora para evitar restricciones más duras

Preocupa Miranda de Ebro (Burgos), Sotoserrano (Salamanca), Corrales del Vino y Villarrín en Zamora, y Medina del Campo (Valladolid)

VALLADOLID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Verónica Casado, ha pedidido que se extreme el cumplimiento de las medidas reclamadas por el Ayuntamiento de Zamora a través de un bando para frenar la expansión del Covid-19 y evitar restricciones más duras como las que ya se dan en Palencia en los próximos días.

Casado ha explicado que el crecimiento de contagios en la capital zamorana se ha dado mayoritariamente en residencias y entorno familiar y ha advertido de que, aunque por el momento no hay transmisión comunitaria, de seguir aumentado las cifras podían incrementarse las restricciones.

De este modo, ha recordado que las restricciones se han levantado esta semana en Valladolid y Salamanca, pese a lo que ha advertido que la situación "no es normal", por lo que ha llamado a la ciudadanía a no relacionarse con demasiada gente para "no volver a la casilla de salida".

Casado ha señalado que actualmente preocupan los datos de incidencia del virus en Miranda de Ebro (Burgos), Sotoserrano (Salamanca) donde, como ha explicado, "hace poco hubo unas no fiestas, Corrales del Vino y Villarrín en Zamora, y Medina del Campo (Valladolid), sobre todo en el área rural.