Casado, "preocupada" por un repunte de casos y de la Incidencia Acumulada tanto a siete como a 14 días

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, ha mostrado hoy su preocupación ante el repunto de casos y el incremento en la Incidencia Acumulada tanto a siete como a 14 días, si bien ha incidido en que, de momento, no se traduce en mayor presión hospitalaria.

Casado ha apuntado que, desde el pasado viernes, se han sumado 932 casos, y que la Incidencia Acumulada a siete días está en 96,2 casos por cada 100.000 habitantes y en 147,23 a 14. Además, ha indicado que el nivel de riesgo en mayores de 65 años es "muy alto" y que preocupa la situación de Ávila, mientras que Soria presenta las mejores cifras.

Durante su comparecencia para informar sobre el desarrollo de la jornada 'Telepresencia: un recurso que nos acerca', la consejera ha insistido en que la enfermedad "sigue existiendo", si bien el impacto de la alta vacunación en la Comunidad y en España hace que la presión hospitalaria y el número de fallecidos no se dispare como ocurre en otros países europeos.

No obstante, ha incidido en mantener las medidas de protección individual sobre todo en espacios cerrados y ha recordado que la vacunación frena "la gravedad" de la enfermedad pero no el contagio. "Si alguien no está vacunado, que lo haga", ha concluido.