El Castillo de Berlanga de Duero (Soria) acoge el viernes el espectáculo clown 'Carman', del artista Javier Ariza

SORIA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La explanada exterior del Castillo de Berlanga de Duero (Soria) acoge este viernes, 25 de septiembre, el espectáculo clown 'Carman', del artista burgalés Javier Ariza, dentro del programa cultural 'Escenario Patrimonio', impulsado por la Consejería de Cultura y Turismo.

'Carman' es un superhéroe que no tiene miedo a nada, ni siquiera al ridículo, sus superpoderes están aún por descubrir y su flamante Seat 600 no se lo pone fácil. Un asunto berlanguiano para no parar de reír, según han informado desde la delegación de la Junta en Soria.

Javier Ariza, su protagonista, es un hombre sencillo en una vida compleja que ha sabido combinar esa dualidad y canalizarlo a través del humor, creando y girando espectáculos de clown, circo y teatro físico alrededor del mundo.

La entrada es libre, previa inscripción presencial o telefónica en la Oficina de Turismo de Soria.

La primera de las propuestas escénicas en la provincia de Soria se desarrolló el pasado sábado 5 de septiembre en la ciudad celtíbero-romana de Tiermes, en Montejo de Tiermes, con el espectáculo 'Atta, mañana ya no habrá más Numancia', a cargo de la compañía 'Pasito a Paso', de la mano de la actriz soriana Tatiana Ramos.

DIECIOCHO ESPACIOS PATRIMONIALES ÚNICOS

La Consejería de Cultura y Turismo organiza el nuevo programa cultural 'Escenario Patrimonio Castilla y León' que se desarrollará en 18 espacios patrimoniales de la Comunidad, dos por provincia y fundamentalmente en el medio rural, desde el 21 de agosto y hasta el 25 de septiembre.

El programa cultural, que acoge desde espectáculos para la primera infancia y familias, hasta diferentes instalaciones artísticas y musicales, pasando por géneros como la danza, el teatro documental, el teatro de calle o el jazz, apuesta por compañías de la Comunidad.

Además, de forma complementaria, el programa cultural de artes escénicas ofrece propuestas turísticas para visitar y conocer en el entorno más cercano de los enclaves patrimoniales, con recomendaciones culturales, patrimoniales, de naturaleza y gastronómicas.