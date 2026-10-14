Catas, degustaciones, talleres infantiles y concursos en la Feria del Pan y la Lenteja de Mayorga (Valladolid)

Un momento de la presentación de los certámenes en la Diputación. - DIPUTACIÓN

VALLADOLID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Mayorga albergará los días 17 y 18 de octubre una nueva edición de la Feria del Pan y la Lenteja de Tierra de Campos 2026, una cita organizada por la Diputación de Valladolid, a través de Valladolid Avanza, el Ayuntamiento de Mayorga y la IGP Lenteja de Tierra de Campos, que contará con la colaboración de las diputaciones de León, Palencia y Zamora, así como de Alimentos de Valladolid y la marca de garantía Pan de Valladolid.

El encuentro se desarrollará en dos sedes principales: el Museo del Pan, que albergará la Feria del Pan con nueve expositores de panadería y repostería artesanal, y la Iglesia de Santa Marina, espacio dedicado a la Feria de la Lenteja con un total de 15 puestos. Durante las dos jornadas se sucederán catas, degustaciones, exhibiciones de cocina en directo, talleres infantiles de panadería, concursos gastronómicos y representaciones teatrales.

Las actividades darán comienzo el sábado 17 de octubre a las 11.00 horas en el Museo del Pan con el acto inaugural, en el que se entregará la distinción 'Lenteja de Oro 2026' en reconocimiento al apoyo a esta legumbre. La vertiente musical de la jornada ofrecerá conciertos de folk y pop-rock, mientras que la programación del domingo 18 culminará con una degustación de sopas de ajo castellanas y la actuación del grupo DyD.

Para facilitar el traslado de asistentes, la Diputación de Valladolid ha dispuesto un servicio de autobuses desde la Plaza de San Pablo de la capital. El sábado se han establecido salidas a las 10.00 y a las 16.00 horas -con regresos fijados a las 14.30 y 21.00 horas, respectivamente-, mientras que el domingo el autobús partirá a las 10.00 horas y volverá a las 14.30 horas.

Los billetes se pueden reservar en el portal web municipal a un precio de cinco euros para los miembros de Amigos de la Provincia y de siete euros para el público general.