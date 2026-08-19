Las catas en la muralla de Burgos sacan a la luz restos de una atalaya defensiva vinculada a los orígenes de la ciudad

Torre de Doña Lambra recientemente restaurada - EUROPA PRESS

BURGOS, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajos de consolidación que se ejecutan en el lienzo oeste de la muralla de Burgos han sacado a la luz hallazgos arqueológicos de relevancia histórica tras descubrir la estructura hueca y la cimentación del cubo de Doña Lambra.

Las investigaciones apuntan a que los restos podrían corresponder a una atalaya de vigilancia previa o coetánea a la fundación oficial de la ciudad en el año 884, según han constatado los técnicos durante una visita institucional a las obras.

Así lo ha asegurado la alcaldesa, Cristina Ayala, quien ha detallado que la intervención municipal, dotada con una inversión de 710.000 euros y ejecutada por la firma local Construcciones Ortega, afronta la restauración de los lienzos L3, L4 y L5, las torres T3, T4 y T5, además de los accesos interior y exterior de la puerta de Doña Lambra.

El proyecto busca frenar el progresivo deterioro causado por el paso del tiempo, el empuje de la vegetación de gran porte y los episodios de desprendimientos registrados en los años 2022 y 2024.

Durante el recorrido por el recinto amurallado, la alcaldesa Cristina Ayala, acompañada por los concejales de Patrimonio e Infraestructuras, ha destacado que estas actuaciones van más allá de la mera restauración arquitectónica.

En sus palabras, los trabajos permiten reconstruir la memoria histórica de la capital burgalesa mediante la recogida de muestras de mortero y análisis tipológicos que precisarán la datación exacta de los paramentos.

Por su parte, la arqueóloga Fabiola Monzón ha detallado que las catas recientes en la base de la torre buscan determinar la profundidad real de los cimientos y constatar la relación del baluarte con los primeros asentamientos del entorno.

Monzón ha explicado que el torreón, levantado en piedra arenisca, difiere del aparejo empleado en las reformas posteriores impulsadas durante el reinado de Alfonso XI, lo que confirma su antecedente estructural.

En el plano operativo, las obras incluyen el acondicionamiento del camino de ronda, la limpieza de los pasos interiores de las torres defensivas y el saneamiento de las estructuras donde la acumulación de tierra y raíces amenazaba la estabilidad del monumento.

Para asegurar los muros, los equipos han procedido al apeo de árboles de gran tamaño cuyas ramas y sistemas radiculares agrietaban la mampostería.

Asimismo, las cuadrillas trabajan en el intradós del arco de la judería, un tramo que presentaba un estado de conservación más crítico del previsto debido a la alteración de los materiales originales y al riesgo de caída de varias dovelas.

Esta complicación técnica ha obligado a reprogramar los plazos de reapertura del paso peatonal para garantizar la seguridad en el entorno.

Las previsiones municipales sitúan la conclusión de los trabajos en el último trimestre del presente año.

De forma paralela, el Consistorio mantiene abiertas otras intervenciones en el patrimonio fortificado del casco histórico, como la restauración en marcha