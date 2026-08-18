El Centro de Biodiversidad de Burgos roza los 11.000 visitantes en su primer año tras su reapertura

La alcaldesa ha visitado este martes el centro zoológico burgalés - EUROPA PRESS

BURGOS, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Biodiversidad de Burgos ha recibido a 10.900 visitantes desde que abriera sus puertas en julio de 2025 tras las obras de remodelación impulsadas en el mandato anterior.

Así lo ha avanzado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, en una visita al complejo en la que ha hecho un balance "muy positivo" de este primer año de funcionamiento tras cumplir con las estimaciones iniciales del Consistorio, que situaban la afluencia entre las 10.000 y las 12.000 visitas.

Del cómputo total de asistentes registrado hasta finales de mayo, 6.800 han sido adultos y 4.300 menores de edad, lo que refleja un perfil "familiar".

Las instalaciones albergan en la actualidad 35 animales pertenecientes a 24 especies distintas, en su mayoría aves que han sufrido algún tipo de lesión que les impide regresar a la vida silvestre y que son destinadas a tareas de educación ambiental.

Asimismo, la infraestructura cuenta con paneles divulgativos sobre la flora autóctona y aulas para talleres.

Durante este periodo, un total de 1.049 personas han tomado parte en los talleres educativos del recinto, mientras que cerca de 4.000 participantes se han sumado a las 200 visitas guiadas programadas.

Dentro de estas últimas destacan las 60 visitas organizadas a través de la oferta educativa municipal, por las que han pasado unos 2.500 escolares de la ciudad.

La actividad del centro se ha completado con cuatro excursiones exteriores a parajes como el Cañón del Ebro, la laguna de la Nava y el pantano del Ebro.

DIVULGACIÓN LOCAL En el apartado faunístico, los técnicos del área de Medio Ambiente han explicado que la colección funciona de forma coordinada con el Centro de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Junta de Castilla y León para acoger ejemplares irrecuperables.

Entre ellos destacan tres halcones peregrinos -especie vinculada al proyecto municipal que este año ha logrado reproducirse con éxito en la ciudad sacando adelante cuatro pollos de forma natural-, además de un águila real y dos águilas imperiales.

El concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, también ha destacado que el centro se ha adaptado a los nuevos formatos de difusión con la puesta en marcha de su portal web institucional y la retransmisión de imágenes en directo mediante cámaras web instaladas en distintos puntos de anidación e invernada.

Respecto al bienestar de la fauna alojada, los responsables técnicos han aclarado que la alimentación de los ejemplares se realiza de manera exclusiva "mediante alimento certificado y sujeto a estrictos controles sanitarios".