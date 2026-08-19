El Centro Especial de Empleo de Intras cuenta con 136 trabajadores, un 94% con discapacidad, en cuatro provincias

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, visita la sede de Ensuma, de Intras, en Valladolid. - JCYL

VALLADOLID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ensuma Empleo Social, Centro Especial de Empleo promovido por Fundación Intras, cuenta con 136 trabajadores, de los que 129 son personas con discapacidades, lo que representa el 94,85 por ciento del total, en cuatro provincias de la Comunidad.

Este proyecto, constituido en 2011, fue reconocido por la Junta en enero de 2022 y este miércoles, 19 de agosto, el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha visitado su sede de Valladolid para conocer de primera mano la actividad que desarrolla la entidad y su contribución a la inclusión laboral de las personas con discapacidad psicosocial.

Del total de la plantilla, según datos de finales de 2025, Zamora concentra la mayor parte, con 77 trabajadores, 73 de ellos con discapacidad; Valladolid cuenta con 50, 47 de ellos con discapacidad; Ávila dispone de siete, todos ellos con discapacidad, y Burgos cuenta con dos trabajadores con discapacidad.

Este Centro Especial de Empleo desarrolla una actividad económica diversificada, con especial presencia en los servicios de limpieza profesional, los servicios auxiliares a empresas y la hostelería y el catering. Además, mantiene líneas de actividad vinculadas a la logística y el reparto, la jardinería, la agricultura ecológica, el comercio, las artes gráficas y la producción artesanal, según ha detallado la Junta en un comunicado.

Esta diversificación permite "generar oportunidades laborales en distintos ámbitos" y "favorecer la adquisición de experiencia profesional, competencias y habilidades que pueden facilitar, cuando resulta posible, la transición hacia el empleo ordinario".

En este contexto, la Junta de Castilla y León, a través de la Dirección General de Economía Social y Autónomos, ha concedido a Ensuma diferentes líneas de apoyo destinadas a financiar los costes salariales de trabajadores con discapacidad, complementar los costes salariales de personas con especiales dificultades de empleabilidad, financiar inversiones y apoyar las unidades de apoyo a la actividad profesional.

En concreto, las ayudas concedidas en 2024, 2025 y 2026 a los centros de Ensuma de Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora, junto con las correspondientes a la Dirección General de Economía Social, ascienden a más de dos millones de euros.

La colaboración de la Junta con Fundación Intras se extiende también al ámbito de la formación y el empleo a través del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), pues la Fundación ha recibido ayudas para el desarrollo de programas mixtos de formación y empleo.

Desde 2021, estas ayudas han alcanzado un importe acumulado de 2.712.742,75 euros, con 244.818,91 euros en 2021; 82.063,13 euros en 2022; 558.423,63 euros en 2023; 742.553,24 euros en 2024; 355.075,15 euros en 2025 y 729.808,69 euros en 2026.

Además, entidades como Ensuma desempeñan un "papel fundamental" como centros colaboradores y de inserción, al desarrollar itinerarios formativos y de acompañamiento orientados al empleo, adaptados a las capacidades y necesidades de cada persona, ha subrayado el Ejecutivo autonómico.

A través de estos itinerarios se facilita la incorporación y permanencia en el mercado laboral, al tiempo que se favorece la adquisición y acreditación de competencias profesionales. De este modo, Ensuma actúa como un "puente práctico hacia el empleo ordinario" y genera oportunidades para que las personas participantes puedan "avanzar progresivamente hacia una mayor autonomía y empleabilidad".

PROYECTO RAYAVIVA

Durante de Suárez Quiñones al centro en Valladolid, también se ha puesto de manifiesto la participación de Fundación Intras como socio líder del proyecto Rayaviva, una iniciativa de cooperación transfronteriza Poctep que vincula repoblación, empleo y economía social.

El proyecto tiene como objetivos combatir de forma simultánea la despoblación rural, la falta de mano de obra en sectores estratégicos, el envejecimiento de la población y la escasez de oportunidades laborales en la Raya hispano-portuguesa, mediante actuaciones vinculadas a la economía social, el emprendimiento rural, el empleo en sectores estratégicos y la aplicación de la inteligencia artificial.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto total de 1,38 millones de euros, de los que 198.305 euros corresponden a la Dirección General de Economía Social y Autónomos, y dispone de una ayuda Feder de 1,04 millones de euros, con una cofinanciación del 75 por ciento.

La Junta participa en el proyecto a través de la Gerencia de Servicios Sociales, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL) y la Dirección General de Economía Social y Autónomos, mientras que Fundación Intras ejerce como socio líder junto a otras entidades de Castilla y León y Portugal.

El proyecto representa un "ejemplo" de cómo la economía social y el empleo "pueden contribuir a afrontar los retos demográficos y económicos de los territorios rurales, generando nuevas oportunidades profesionales y favoreciendo el arraigo de población".