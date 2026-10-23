El Centro Europe Direct de León conecta con las empresas para acercar las oportunidades de la UE a las pymes leonesas

Cartel del taller sobre IA para pymes y emprendedores que se celebrará el próximo 18 de noviembre en el CRAI-TIC de la Universidad de León. - ULE

LEÓN 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centro Europe Direct León, vinculado a la Universidad de León (ULE), ha abierto una nueva vía de colaboración con el tejido empresarial de la provincia para acercar a las empresas información, formación y oportunidades de la Unión Europea, con el fin de reforzar la conexión entre las instituciones europeas y los agentes económicos y sociales del territorio.

Esta nueva línea de trabajo está orientada a dar a conocer los servicios del centro entre el sector empresarial y facilitar el acceso a información y formación sobre la Unión Europea, según ha señalado la directora del centro, Mayte Fernández Tascón. "Queremos darnos a conocer entre el tejido empresarial y ponernos a su disposición como punto de información y también de formación de la Unión Europea en la provincia de León", ha precisado.

La primera actividad de esta colaboración será un taller de Inteligencia Artificial (IA) dirigido a pymes y emprendedores, que se celebrará el próximo 18 de noviembre en el CRAI-TIC de la Universidad de León. La jornada abordará cómo incorporar esta tecnología a la actividad empresarial de forma práctica, segura y conforme al marco normativo, con especial atención a las dificultades operativas y formativas que pueden encontrar las pequeñas empresas a la hora de utilizar estas herramientas.

La iniciativa cuenta con la colaboración de organizaciones empresariales como la Federación Leonesa de Empresarios (FELE), el Círculo Empresarial Leonés (CEL), la Cámara de Comercio de León y Aletic, así como de entidades de desarrollo local como el grupo de acción local Poeda y la agencia municipal Ildefe, dependiente del Ayuntamiento de León.

LA IA, PRIMER ÁMBITO DE COLABORACIÓN

El taller contará con la participación de José Alberto Benítez-Andrades, presidente de la Asociación Española de Inteligencia Artificial en Biomedicina, y Pablo Peláez, presidente de PlayConcept y miembro de Aletic. Ambos abordarán los retos que plantea la incorporación de la IA al trabajo cotidiano de las empresas, sus posibilidades de aplicación práctica y la importancia de utilizarla con garantías y dentro del marco legal, según ha informado a Europa Press en un comunicado la ULE.

La elección de esta temática responde a la necesidad de facilitar conocimientos y herramientas que ayuden a las pequeñas organizaciones a aprovechar las posibilidades de la IA y a afrontar con mayor preparación los cambios tecnológicos que afectan a su actividad.

Esta primera actividad conjunta busca reforzar la colaboración del Centro Europe Direct León con las organizaciones empresariales y las entidades de desarrollo local. El Centro Europe Direct León actúa como punto de conexión entre la provincia y la Unión Europea y ofrece información sobre programas e iniciativas comunitarias en ámbitos como la educación, el empleo, la movilidad, la financiación, la digitalización y la sostenibilidad, además de orientación para resolver consultas y facilitar el acceso a las oportunidades europeas.