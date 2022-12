El Centro de Residuos de León inicia mañana la huelga y "en dos o tres días, la basura estará en toda la provincia"

LEÓN, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las reuniones que han mantenido hoy el comité de empresa de los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega (León), la Unión Temporal de Empresas (UTE) Legio VII que presta el servicio y el Consorcio Provincial de Residuos de León (Gersul) ha finalizado sin acuerdo, por lo que este miércoles, a partir de las 7 de la mañana, los trabajadores pararán el servicio durante toda la Navidad y advierten de que "en dos o tres días, la basura estará por toda la provincia".

El presidente del comité de empresa de los trabajadores del CTR, Fernando Abella, ha explicado en declaraciones a Europa Press que, a lo largo de esta jornada, se han mantenido encuentros entre las partes, con el objetivo de solventar la situación y evitar la huelga, pero "no ha habido avances", tan solo "buenas palabras e intenciones". Se ha acordado, además, unos servicios mínimos con 40 de los 170 trabajadores de la planta, es decir, un 23 por ciento.

"Mañana, a las siete de la mañana, empezamos la huelga", ha señalado Abella, que ha recordado que el conflicto está motivado por la financiación del incremento salarial previsto para los 170 trabajadores del CTR de San Román de la Vega, donde presta el servicio una UTE conformada por Urbaser y FCC, bajo la gestión de Gersul, un órgano dependiente de la Diputación de León.

Abella ha afirmado que en la junta de gobierno de Gersul "se aprobó a asumir esa cantidad", aunque desde la llegada del actual equipo de gobierno, los trabajadores han estado "esperando por las buenas". Ante la ausencia de noticias sobre la "revisión del desequilibrio" en el presupuesto del contrato con la UTE para contemplar la subida salarial, en la época de Semana Santa ya se planteó una convocatoria de huelga.

No obstante, a la representación de los trabajadores se les pidió "tiempo" para llevar a cabo esa "revisión de precios donde se incluyera la subida". "No se llevó a efecto y en octubre volvimos a convocar para que se sentaran a revisar los precios. Nos pidieron que suspendiéramos de nuevo la convocatoria para seguir estudiando el desequilibrio", ha señalado Abella.

SIN AVENENCIA EN EL SERLA

Dos meses después, y "sin noticias" ni de Gersul como titular del servicio ni de la UTE como la gestora del Centro de Tratamiento de Residuos, y, ante la ausencia de avenencia en el Serla, el comité de empresa ha decidido convocar la huelga en el recinto. Todo ello, a pesar de que la junta de gobierno de Gersul aprobó 2,2 millones de euros para asumir el incremento de los salarios de la UTE 'Legio VII'.

En la misma junta de gobierno se aprobaron también 1,6 millones de euros en concepto de revisión del canon de explotación. Todo ello suma una cantidad de 3,8 millones de euros que Gersul abonará a la UTE. No obstante, desde el Consorcio se ha aclarado que "la diferencia de 1,4 millones de euros respecto a los 5,8 que solicita la empresa, trasciende de lo contemplado en el contrato".

"Si hablamos de 3,8 millones no estamos hablando de 5,8 millones. Todo lo que no llegue ahí significa que no se están cubriendo los gastos y que hay una pérdida que no sé si la empresa asumirá", ha indicado el presidente del comité de empresa. "Los trabajadores hemos dado tres prórrogas. Hemos ido por las buenas", ha matizado Fernando Abella.