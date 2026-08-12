Cerca de un centenar de niños de cuatro municipios de Segovia experimenta con la alimentación saludable en 'Chiquichef'

SEGOVIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cerca de un centenar de niños de cuatro municipios de la provincia de Segovia han participado este verano en las actividades de 'Chiquichef', iniciativa de la Diputación de Segovia para acercar a los pequeños a los hábitos de alimentación saludable y productos de proximidad mediante el juego.

Los talleres de 'Chiquichef' se han celebrado en Gomezserracín, Trescasas, Fuentidueña y Marazuela, a lo largo de julio y agosto, y han combinado juego y aprendizaje mediante retos y actividades de juegos sensoriales, puzzles, dinámicas relacionadas con la compra de alimentos y ejercicios de cocina, que han permitido a los pequeños descubrir nuevos sabores, conocer mejor los ingredientes y adquirir nociones básicas sobre nutrición y hábitos saludables.

La diputada del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, y responsable de 'Alimentos de Segovia', Magdalena Rodríguez, ha acudido a los cuatro talleres y ha valorado el concepto de 'Chiquichef' con el que se aprende "jugando, experimentando y disfrutando".

Así, Rodríguez ha señalado que estos talleres han permitido acercar conceptos sobre alimentación saludable "de una forma que los niños recuerdan y disfrutan".

La propuesta ha estado guiada por la dietista-nutricionista Sandra Gómez y la psicóloga sanitaria Sara Jiménez, cuya participación conjunta ha permitido abordar la alimentación desde una doble perspectiva, nutricional y emocional. Cada jornada ha terminado con la elaboración de dos recetas, barquitos de pepino y tostadas pío-pío, que ha permitido a los participantes repasar lo aprendido y desarrollar su autonomía y creatividad en la cocina.

Magdalena Rodríguez también ha subrayado la importancia de "llevar este tipo de propuestas a los pueblos, especialmente durante el verano, cuando muchos municipios reciben a numerosos niños", y ha destacado "la oportunidad que supone que los menores conozcan los productos de la provincia y valoren lo que tenemos tan cerca".

La iniciativa se enmarca en la estrategia de la Diputación de Segovia para reforzar, a través de Alimentos de Segovia, el vínculo entre la población infantil y el territorio, promoviendo desde edades tempranas el conocimiento de los alimentos de cercanía y sus beneficios frente a otras opciones menos saludables.

El formato lúdico permite que el aprendizaje no se perciba como una obligación, sino como una experiencia positiva asociada a la cocina y al descubrimiento de nuevos sabores.

El programa se ha desarrollado en un contexto en el que las administraciones locales otorgan una importancia creciente a la educación alimentaria infantil como herramienta de prevención frente a hábitos poco saludables. En este sentido, la fórmula empleada en 'Chiquichef', que combina juego, cocina y acompañamiento profesional, responde a un enfoque que busca que los conocimientos adquiridos por los menores se trasladen también al ámbito familiar, ampliando así el alcance de la iniciativa más allá de los propios talleres.