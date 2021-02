Cientos de personas claman por la hostelería y exigen abrir interiores y ampliar toque de queda

Reclaman ayudas "de verdad" y no anuncios sin concreción como los del Gobierno central o la escasez de las del autonómico

Cientos de personas se han manifestado por las calles de Valladolid para reclamar la vuelta al trabajo de la hostelería, con especial hincapié en esta ocasión en el ocio nocturno, y para reclamar a la Junta de Castilla y León que amplíe el toque de queda hasta las 0.00 horas, levante el cierre perimetral y que el mismo lunes decida la apertura de interiores de los establecimientos, ahora cerrados en el marco de las medidas adoptadas para luchar frente a la pandemia.

En Valladolid se han dado cita hosteleros, distribuidores y sectores asociados al ocio nocturno y la hostelería, así como otros afectados por su cierre como los taxistas y apoyados por la presidenta de la patronal vallisoletana, Ángela de Miguel, bajo el lema 'Unidos mejor' con el que se han convocado protestas en el ámbito nacional.

La protesta, que ha congregado a unas 300 personas según fuentes policiales, ha recorrido las principales calles del centro de la ciudad, entre la plaza de la Universidad y la Plaza del Milenio, donde han finalizado la protesta frente a la Delegación del Gobierno, donde se ha guardado un silencio por las personas fallecidas y también por los establecimientos que han cerrado que se ha cerrado con un fuerte aplauso de los asistentes.

En la concentración se han podido ver pancartas en las que se lanza un "SOS", se reclama "salvar la hostelería", se exigen ayudas o se recuerda que llevan "un año pagando los platos rotos", pero además aseguran que no son "el problema".

"Ocio nocturno. No somos el problema. 300.000 familias despedidas y no por el empresario. Botellones y fiestas ilegales no son ocio", apuntaba una de las pancartas, en las que también se han pedido ayudas "reales". Además, se han escuchado gritos como "ea, ea, ea, Igea nos cabrea", en referencia al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea.

Tras la manifestación, Víctor 'Morgan', Juanjo 'Queco' y la presidenta de la Asociación de Hostelería de Valladolid, María José Hernández, han leído un manifiesto en el que se han criticado las medidas tomadas hacia el sector, considerado "no esencial" pero del que dependen miles de familias y que pide "poder trabajar" porque lo hace "con seguridad" y sin contagios, ya que no se ha demostrado que los haya en su ámbito.

FALTA DE AYUDAS

El sector ha puesto de manifiesto que está "harto" de promesas de ayudas que no llegan, que en el caso del Gobierno central se anuncian "por tercera o cuarta vez" con una intención de "engaño mediático" cuando las personas de este sector tienen un problema "económico, psíquico y moral" mientras se les dan "largas".

Además, han criticado que sólo puedan optar a este tipo de ayudas quienes no tengan deudas y han cuestionado cuántos de estos empresarios pueden estar actualmente "al día", que son "muy pocos", y han llamado a colocar telas o lazos negros en fachadas, balcones o terrazas en señal de protesta.

En este contexto, María José Hernández ha asegurado que el ocio nocturno se encuentra "en estado de UCI, medio muerto" y ha reclamado la apertura "inmediata" de los locales y que se haga "con garantías de verdad" y no se permita su apertura ahora para volver a cerrar en Semana Santa porque, ha asegurado, están "en el abismo" y si ocurre esto les "matan".

Hernández, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha reclamado además que se levante el cierre perimetral de la Comunidad porque "necesitan" turismo, clientes y trabajo y ha asegurado que quieren llevar "salud y economía de la mano" pero no "morirse de hambre".

En la misma línea, ha exigido a la Junta de Castilla y León la ampliación del toque de queda hasta las 0.00 horas porque quieren "viabilidad real" para los negocios, poder facturar. "Cumplimos con todos los protocolos sanitarios, con los distanciamientos, todo lo que nos exigen", ha señalado Hernández, quien ha incidido en que se han hecho muchas inversiones y acondicionamientos para que les lleven "a la ruina" cuando lo están haciendo bien.

La presidenta de los Hosteleros de Valladolid ha asegurado que se necesita reclamar "daños y perjuicios" porque les han cerrado y no les han dejado trabajar. "Señor Igea, que nos abran el lunes ya", ha aseverado Hernández, quien ha pedido que les inyecten liquidez económica "de verdad, real", no exenciones, y que no les "vendan la moto" porque las ayudas no han llegado, con 20 millones para 25.000 solicitudes.

Frente a ello, ha apuntado que en las ciudades europeas se han dado entre 10.000 y 20.000 euros para mantener los negocios y el empleo y aquí el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia ayudas que espera que esta vez "sea verdad" y se "rescate" al sector.

Finalmente, ha asegurado que se está preparando el aniversario de esta "triste" pandemia y el 15 de marzo habrá una manifestación nacional en la que ha llamado a participar.