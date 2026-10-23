La Cistérniga acogerá en noviembre las X Jornadas de Dislexia coincidiendo con el décimo aniversario de Vallalexia

LA CISTÉRNIGA (VALLADOLID), 23 (EUROPA PRESS)

La Casa de Cultura de La Cistérniga (Valladolid) acogerá los próximos 6 y 7 de noviembre las X Jornadas de Dislexia de Vallalexia, un encuentro que ha coincidido con el décimo aniversario de la entidad y que reunirá a familias, docentes, orientadores, psicólogos, logopedas y autoridades educativas.

Bajo el lema '10 años construyendo comprensión, inclusión y futuro', las jornadas se han organizado en colaboración con la Fundación Universidad de Valladolid con el objetivo de compartir conocimientos y reflexionar sobre los retos de la inclusión educativa, según informaron a Europa Press fuentes de la organización.

Vallalexia, que se ha consolidado como una de las entidades de referencia en Castilla y León en el acompañamiento a personas con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje, ha preparado una programación que combina formación especializada, testimonios en primera persona y espacios de debate. La inauguración, según ha informado la organización, contará con la participación de diversos representantes institucionales.

Entre los ponentes confirmados figura Ismael Simón Álvarez, psicólogo y orientador que abordará la relación entre educación emocional, salud mental y aprendizaje. Asimismo, han confirmado su asistencia Lidia Arroyo Navajas, especialista en aspectos legales y pedagógicos de la dislexia; Concha Barceló, presidenta de Trenca-dis, quien analizará el potencial de la inteligencia artificial en la inclusión educativa; e Irene Ranz, que presentará el Modelo Helix centrado en el desarrollo integral del alumnado.

Asimismo, el programa ha reservado un espacio destacado el viernes por la tarde para conmemorar el décimo aniversario de la asociación, donde se ha previsto un recorrido por su trayectoria histórica acompañado por los testimonios de jóvenes que han formado parte de la entidad.

Por su parte, la jornada del sábado ha programado la mesa redonda 'Dislexia en Castilla y León en 2026: evaluación, identificación y respuesta educativa. Fortalezas y debilidades', con la participación de representantes del Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León, APOECYL, AMALCYL, especialistas y familias.

A lo largo de sus diez años de trayectoria, Vallalexia ha desarrollado programas de acompañamiento familiar, formación profesional, sensibilización escolar con el Ayuntamiento de Valladolid, proyectos de investigación con la Universidad de Valladolid y actividades educativas con la Diputación Provincial de Valladolid. Las inscripciones para asistir al encuentro han continuado abiertas a través de la página web de la Fundación de la Universidad de Valladolid.