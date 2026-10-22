Citada el 27 de octubre la acusada del crimen de la calle Democracia de Valladolid para concretar la imputación

VALLADOLID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción Plaza número 2 de Valladolid ha incoado procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado contra Antonella V.Y.P Y. por un presunto delito de homicidio y ha convocado a la investigada, al Ministerio Fiscal y a las partes personadas a una comparecencia que se celebrará por videoconferencia el próximo 27 de octubre de 2026, a partir de las 09.15 horas.

Según se recoge en el auto judicial al que ha tenido acceso Europa Press, la vista conectará la Sala 8 del edificio judicial vallisoletano con el Centro Penitenciario de Vi de Aranjuez, donde permanece la investigada, que se encuentra representada por las abogadas Lorena Iglesias y Patricia Villar, del despacho Iglesias & Villar.

La resolución judicial atribuye a la procesada su presunta participación en los hechos ocurridos el 20 de febrero de 2026, sobre las 14.30 horas, en la calle Democracia de Valladolid. En esa fecha, el menor T.A.R.F, en compañía y con la ayuda de la investigada y de otra menor, asestó presuntamente tres puñaladas a Juan Esteban R.T, causándole la muerte poco después.

El texto señala que el ataque se habría perpetrado con un cuchillo adquirido previamente por los tres implicados en un bazar próximo, tras existir presuntamente un concierto entre ellos para llevar a cabo la conducta. Asimismo, el auto enmarca las actuaciones en el ámbito de las bandas juveniles, al pertenecer supuestamente el fallecido al grupo 2R y la investigada al grupo Dominican Don't Play (D.D.P.).

La magistrada jueza del órgano judicial ha acordado dar traslado de la resolución e incoación a la Audiencia Provincial de Valladolid. Frente a esta decisión cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días hábiles ante el propio juzgado de instrucción