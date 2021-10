Ciudadanos anuncia que "en breve" se conocerá un acuerdo para los presupuestos de la Junta de CyL

ÁVILA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel, ha dicho que las negociaciones para los presupuestos de la Junta para 2022 se encuentran "muy avanzadas" y que "en breve" habrá "noticias al respecto".

"Vamos a conseguir unos presupuestos que realmente tengan en cuenta los desequilibrios territoriales y que hagan una Comunidad más competitiva en el conjunto de España", ha dicho a los periodistas antes de reunirse con cargos públicos de la formación.

Villaroel ha dicho que es "el Ejecutivo" el que está "negociando los presupuestos", al ser preguntada por si mantendrá contactos con Por Ávila.

"Yo creo que mis compañeros en la Junta de Castilla y León están haciendo un gran trabajo de consenso de diálogo", señalando que a su partido no se le puede criticar porque no se levantan hasta que no llegan a un acuerdo.

"Se lo dejo a mis compañeros, que lo están haciendo muy bien", ha dicho.

Por otra parte, Villarroel ha manifestado, sobre los acuerdos de coalición con el PP en el Gobierno de la Junta, que pretenden "seguir cumpliéndolos hasta el final de la legislatura".

"Nosotros tenemos un acuerdo de Gobierno con 100 medidas ampliables, y hemos pasado una pandemia que yo creo que se ha gestionado muy bien", ha dicho.

"Nosotros hemos venido a la política para llegar a acuerdos y meter recetas liberales y para hacer reforma y, de momento, estamos contentos porque los acuerdos se van cumpliendo en un porcentaje muy amplio", ha añadido.