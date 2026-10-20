El Club de las Malasmadres llega a León el 6 de noviembre para dar voz al peso invisible de la maternidad

Cartel de la charla 'El peso invisible de la maternidad' que conducirá la fundadora del Club de las Malasmadres, Laura Baena, el 6 de noviembre en León. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 20 Oct. (EUROPA PRESS) - El Club de las Malasmadres llegará a León el próximo 6 de noviembre de la mano de su fundadora y presidenta de la Asociación 'Yo no Renuncio', Laura Baena, que ofrecerá una charla bajo el título 'El peso invisible de la maternidad' en la que reflexionará sobre conciliación y corresponsabilidad.

La cita, impulsada por la Concejalía de Igualdad del Ayuntamiento de León, será a las 19.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León, con entrada por Alfonso V.

La actividad, gratuita y abierta a toda la ciudadanía previa inscripción en la página web www.yonorenuncio.com/leon, forma parte de las acciones municipales de sensibilización en materia de igualdad, conciliación y corresponsabilidad.

El evento tiene como objetivo visibilizar la necesidad de apostar por la conciliación y por una sociedad corresponsable en el ámbito institucional, empresarial y familiar, en la que el reparto de las responsabilidades doméstico-familiares permita a las mujeres y hombres disponer de otros tiempos de forma equilibrada, justa e igualitaria, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Laura Baena compartirá su historia personal y contará cómo hace más de diez años conectó con la necesidad social de hablar de la maternidad desde el ámbito público para convertir durante los últimos años Malasmadres en un "auténtico movimiento social" de mujeres que no quieren renunciar a su vida laboral ni a ver crecer a sus hijos e hijas.