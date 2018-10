Absolución firme del acusado de agredir sexualmente a su exnovia en el Pinar de Antequera

Actualizado 26/09/2018 11:49:26 CET

VALLADOLID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sentencia absolutoria dictada por la Audiencia de Valladolid en el caso del joven M.L, quien fue acusado de un delito de agresión sexual sobre su exnovia en febrero de 2015 en el Pinar de Antequera de Valladolid y para quien el Ministerio Fiscal y la acusación particular habían solicitado penas de once y doce años de cárcel, respectivamente, es ya firme al no haber sido recurrida por las acusaciones, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

La resolución judicial fundamentó la absolución del referido delito--también se le acusaba de otro de obstrucción a la Justicia, del que ha quedado igualmente libre de cargos--en la imposibilidad de determinar si hubo relaciones consentidas o no consentidas, así como en la existencia de contradicciones en el testimonio de la denunciante.

El letrado defensor de M.L. había basado su petición absolutoria en la tesis de que la denuncia presentada en su día por la supuesta víctima, S.M, obedecía a móviles "espurios", concretamente por la "frustración" y "despecho" de la denunciante tras conocer que la persona con la que había mantenido una relación entre 2009 y 2015, rota unos meses antes, se encontraba saliendo con una prima.