El comisionado del Reto Demográfico anticipa que la despoblación afectará a la idea de Europa como ámbito de convivencia

Publicado 13/12/2018 19:37:37 CET

VALLADOLID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, Ignacio Molina de la Torre, ha advertido de que la despoblación afectará "a la idea de Europa como ámbito de convivencia" si la UE no afronta esta situación como "algo principal".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante unas jornadas que se han celebrado esta tarde en el Salón de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid organizadas por el Departamento de Geografía.

Poco antes de leer el manifiesto, que lleva por título 'Abordar el reto demográfico, hacer frente a la despoblación', Ignacio Molina de la Torre ha insistido en que se trata de un "problema de Estado" en el que se tienen que implicar tanto el espectro "público como el privado" con medidas "a corto plazo, pero con una visión a largo plazo".

En este sentido, ha anticipado que la situación no va a tener una solución en "un breve periodo de tiempo", pero ha insistido en que no hay que dejar que las cosas se solucionen "con el paso del tiempo" porque si no "irá a más".

"Lo que plantean todos los análisis es que es un problema de Estado, no de los pueblos pequeños ni de la denominada España vacía; es una cuestión de cohesión territorial de vertebración entre los espacios urbanos y los rurales", ha recalcado para explicar que en Castilla y León se agudiza porque es un territorio "amplio y tradicionalmente poco poblado", con "problemas de vertebración territorial en las últimas décadas" por lo que está, a su juicio, "mucho más expuesto"

"Además hay otras cuestiones evidentes como tener a Madrid cerca que es un sumidero que absorbe población, actividad económica, riqueza y que convierte nuestra proximidad en un factor negativo", ha continuado.

Sin embargo, Molina de la Torre ha vuelto a poner el foco en el "carácter global del problema". Así, ha citado el Memorando de entendimiento que se ha puesto en marcha después de la Cumbre Hispano-Lusa que se celebró en Valladolid, el pasado 21 de noviembre, para "mejorar la cooperación transfronteriza".

En este punto, ha retomado su planteamiento inicial de que es la Unión Europea la que también tiene que hacer de este problema una "cuestión principal", ya que de no hacerlo afectará "a todo el territorio" y sobre todo a la "vertebración y a la idea de Europa como ámbito de convivencia" como demuestra que, por ejemplo en España, en la última década 35 de las 50 capitales de provincia "han perdido población".